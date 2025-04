ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!»

Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto?

L’Inter ha fatto una grande impresa . L’unico rischio era, e rimane, quello di compiacersi troppo di quell’impresa. Ho visto qualche dichiarazione un po’ troppo roboante, mentre invece bisogna stare con il ‘low profile’ in queste vicende. Non a caso, subito dopo è arrivata la sconfitta col Bologna: dopo aver detto noi ‘abbiamo due coglioni così’, siamo bravi, ‘siamo ingiocabili’, questo era il rischio. L’ambiente si è forse un po’ troppo esaltato… non parlo dei tifosi, ma degli stessi calciatori.