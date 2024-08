ESCLUSIVA IN – Radu, niente Sampdoria: resta all’Inter! Almeno per il momento

Radu a poco meno di un’ora dalla fine del calciomercato in Serie A ha deciso di restare clamorosamente all’Inter. Questa l’indiscrezione esclusiva raccolta dalla redazione di Inter-News.it, ma non finisce qui.

LA DECISIONE – L’estate di Ionut Radu si è rivelata essere una lunga attesa senza il finale sperato. Il portiere rumeno, tornato all’Inter dopo un deludente prestito al Bournemouth, ha trascorso gli ultimi mesi cercando una nuova destinazione per rilanciare la propria carriera. Nonostante diversi colloqui e trattative, Radu non è riuscito a trovare un club che soddisfacesse le sue aspettative. Con un solo anno di contratto rimasto con l’Inter, la priorità di Radu era chiara: trovare una squadra disposta a offrirgli un contratto pluriennale. Le proposte non sono mancate, ma nessuna ha convinto il portiere e il suo entourage. Palermo, Sassuolo e Sampdoria hanno mostrato interesse, con i neroverdi che erano addirittura vicini a un accordo di massima con l’Inter. Nel corso di queste settimane, però, Radu ha deciso di declinare, non ritenendo la proposta economicamente e professionalmente soddisfacente.

NULLA DI FATTO – La speranza di una soluzione last minute si è affievolita con il passare delle ore, e quando il mercato della Serie A è pronto a chiudersi ufficialmente a mezzanotte, Radu si è trovato ancora senza una nuova maglia. La Sampdoria, che sembrava una destinazione possibile fino all’ultimo, non è riuscita a concretizzare l’operazione in tempo utile.

Decisione momentanea, ma valutazione in corso

ALTRI MERCATI – Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il portiere ha quindi preso la decisione di rimanere all’Inter, almeno temporaneamente. La permanenza, tuttavia, non è da considerarsi definitiva. Con diversi mercati europei e internazionali ancora aperti, Radu e il suo entourage stanno valutando attentamente le opzioni disponibili, con un occhio di riguardo verso i campionati di Olanda, Portogallo, ma soprattutto Turchia e Arabia Saudita.