ESCLUSIVA IN – Pellissier: «Napoli-Inter? Mi aspetto gara entusiasmante. Arnautovic di valore!»

Pellissier, come arriva l’Inter allo scontro diretto di sabato contro il Napoli?

Penso che sarà una partita complicata per entrambe le squadre. Si tratta di una sfida, fondamentale per il campionato, a cui l’Inter arriva con due successi rilevanti. Di nuovo prima in classifica, la squadra nerazzurra ha dimostrato che riesce a fare risultati anche con squadre importanti. Il Napoli vi arriva dopo una sconfitta (contro il Como per 1-2, ndr.), che gli è costata il primo posto, a testimonianza di come per vincere sia necessario fare qualcosa in più.

Che partita si immagina?

Si tratta di due squadre forti, con degli ottimi allenatori, che ambiscono a vincere. Visto che il Napoli giocherà in casa, mi aspetto il tutto esaurito e una partita molto, molto entusiasmante.

Pellissier, contro la Lazio si è vista una delle migliori versioni di Marko Arnautovic da quando indossa per la seconda volta la maglia dell’Inter. Come giudica il suo rendimento in nerazzurro?

Arnautovic è un giocatore bravo, forte. Se giochi poco, come accade all’austriaco all’Inter, non è facile dimostrare. In generale, comunque, penso che sia un attaccante capace di far vedere il suo valore in presenza dell’occasione per farlo.

Si ringrazia Sergio Pellissier per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.