ESCLUSIVA IN – Paventi: «Auguri Inter-News.it! Inter in corsa per tutti gli obiettivi»

Andrea Paventi, giornalista sportivo e volto noto di Sky Sport, ha concesso un’intervista a Inter-News in occasione dei 10 anni di attività della testata. Un giudizio sull’inizio di stagione e le sue sensazioni in vista di Verona-Inter sono stati tra i temi trattati.

Paventi, come vede questo inizio di stagione dell’Inter?

La stagione può ancora regalare tante soddisfazioni all’Inter, siamo ancora all’inizio. Questo trimestre ci è detto che l’Inter è estremamente competitiva in Europa, dato che sta andando molto bene in Champions League. C’è un campionato che è aperto, ma lo era anche quello dello scorso anno. Tanto che si arrivò a gennaio per iniziare a creare un gap tra l’Inter e le altre, perché la Juventus fino a quel momento era molto vicino.

Che differenze intravede rispetto all’Inter dello scorso anno?

Adesso le squadre sono di più, con quella di Inzaghi che qualcosina in meno ha avuto sotto il profilo del rendimento individuale, ma anche di resa generale. Penso ad esempio al livello difensivo, con la squadra che ha incassato qualche gol di troppo. Però si lavora tanto dalle parti di Appiano Gentile, quindi credo che tutto questo venga messo a posto. L’Inter ha le qualità e gli uomini per sopperire eventualmente a delle fragilità che quest’anno ha avuto. Davanti i gol continuano a farli, più Thuram che Lautaro Martinez, ma quando si ritroverà appieno la Thu-La, l’Inter potrà essere un pericolo per tutti.

I prossimi impegni dell’Inter: due in trasferta e uno casalingo

Paventi, come arriva l’Inter alla trasferta di Verona?

Ora c’è questa gara contro il Verona di sabato, un incontro che è un’incognita come tutte le partite che vedono il rientro di una squadra con tanti giocatori impegnati dalle Nazionali. L’Inter ne aveva 15, quindi l’auspicio di Inzaghi è che tutti quelli che torneranno a lavorare alla base diano delle risposte confortanti. La prima di due trasferte temibili, prima questa con il Verona e poi quella di Firenze, con in mezzo il Lipsia in Champions, facciano vedere nuovamente il volto dell’Inter, consentendo alla squadra di rimanere competitiva e agganciata alle prime posizioni.

Come immagina il prosieguo della stagione per l’Inter?

Il campionato è lungo, l’importante è non perdere contatto con le big e mantenere alta la concentrazione per i due obiettivi del momento, che sono Serie A e Champions League. Credo che sia una stagione ancora molto lunga, difficile dare dei verdetti. Penso che l’Inter possa togliersi, come negli ultimi, delle grandi soddisfazioni.

E poi, un saluto finale…

Amici di Inter-News, un grande saluto da parte mia. Tanti auguri per questo traguardo così importante. 10 anni non sono pochi, voi vi state facendo sentire con la vostra voce, con quello che ci dite e raccontate. Sempre molto interessante seguirvi, per cui vi faccio ancora tanti auguri!

Si ringrazia Andrea Paventi per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.