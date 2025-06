ESCLUSIVA IN – Pastore: «Inter punti su Pio Esposito! Marotta non ha più totale autonomia gestionale»

Giuseppe Pastore, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Il Foglio, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Il difficile finale di stagione dei nerazzurri, la scelta di puntare su Cristian Chivu e il mercato tra i temi trattati.

Pastore, l’Inter ha concluso la sua stagione con un crollo finale e un bilancio di 0 titoli. Come si spiega questo epilogo?

Il crollo in finale di Champions League è stato inatteso nelle proporzioni, ma qualcosa si intravedeva. Tutti, non solo io, avevamo già intuito un cedimento dell’Inter dopo la pausa di marzo. I nerazzurri vincono 2-0, a Bergamo, e quello sembra lo scarto decisivo perché il Napoli pareggia nello stesso turno a Venezia. Poi l’Inter rientra dalla sosta e mette in mostra una condotta di gara sempre uguale: dei buonissimi primi tempi e dei secondi di contenimento o di difficoltà. La prima partita di quel periodo è Inter-Udinese, con i nerazzurri che dominano nel primo tempo e poi nel secondo iniziano a trasmettere messaggi di gestione in considerazione dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ciò si verifica anche a Parma, una settimana dopo, in quella che è la vera partita che secondo me ha fatto perdere lo scudetto all’Inter. Lo stesso andamento si vede anche in altre sfide, come quelle contro il Bayern Monaco o il Barcellona, in cui i nerazzurri fanno dei primi tempi migliori dei secondi. Anche se poi a Monaco vincono con Frattesi e contro i blaugrana con il gol di Acerbi, si tratta sempre di giocate estemporanee. C’è quindi un calo atletico, che diventa poi un crollo, vistosissimo in giocatori come Dimarco. In pochi riescono a reggere a livello atletico, per cui io avrei dato più spazio a qualche seconda linea, come Carlos Augusto o Zalewski.

L’Inter e l’amaro finale di stagione: la valutazione di Pastore

E la gestione Inzaghi?

In Inzaghi si è vista una troppa fedeltà a dei giocatori eccessivamente consumati, basti pensare a Barella. Poi lo stesso allenatore nerazzurro diventa vittima della tensione, con degli episodi arbitrali – secondo me trascurabili – che vengono ingigantiti. Questo fa il gioco del Napoli in un ‘piano inclinato’ che porta l’Inter a uscire dalla Coppa Italia, a fare ragionamenti su Campionato-Champions League. La stanchezza arriva a mangiarsi tutto, perdi il Campionato e arrivi male a Monaco. Secondo me, l’avvicinamento mediatico ha peggiorato la situazione, soprattutto con le voci sull’Arabia (per Inzaghi, ndr.), mentre il PSG è arrivato tranquillissimo, sereno, quasi spensierato, come dimostrato in campo.

Da Inzaghi a Chivu: le ragioni alla base della scelta di Marotta

Pastore, Marotta ha ribadito che Chivu non ha rappresentato un ‘ripiego’ per l’Inter, nonostante il precedente corteggiamento per Fabregas. Quali sensazioni ha in merito, considerando anche che si tratta di una ‘scelta anomala’ se si considera il modo di operare di Marotta?

Con tutto il rispetto per Marotta, è un ripiego, dato che l’Inter ha cercato, insistendo, di prendere Fabregas. Neanche in quest’ultimo caso si sarebbe trattato di una ‘scelta marottiana’, la quale si sarebbe invece verificata in caso di ingaggio di un allenatore come Allegri. Sottolineerei due cose: la prima è che Marotta si è trovato sorpreso dalle dimensioni dell’affaire Inzaghi, per cui ha forse sottovalutato la situazione; la seconda è che il Presidente nerazzurro non ha scelto il tecnico in totale autonomia, come forse avrebbe fatto in passato, ma anche su indicazioni forti e pressanti di una proprietà molto diversa da quella precedente e simile ad altri fondi come quello del Milan. Nonostante sia Presidente, Marotta non ha più una totale autonomia gestionale. La scelta di un allenatore giovane cambierà dunque anche il modo in cui la società opera sul mercato.

Chivu e il ‘mistero’ della sua nomina: l’Inter cambierà, ma in che modo?

Su Chivu?

È un allenatore con 12 partite da professionista, quindi non sappiamo quasi nulla di lui. Ha allenato la Primavera, che per me non è rilevante a livello professionistico, e poi una squadra che doveva salvarsi – giocando quindi in un modo che non può riproporre all’Inter. Sicuramente avrà delle idee, dei principi che saranno da modellare su una squadra, come quella nerazzurra, che in questi 4 anni non ha mai cambiato sistema di gioco. Si può provare a far giocare Bastoni e Dimarco nella difesa a 4, ma si tratta di giocatori che hanno sofferto molto sui cambi di posizione. Magari, uno come Frattesi potrebbe anche giovarne. Anche l’arrivo di Kolarov, che non ha mai fatto il mestiere di allenatore in carriera, aumenta il senso di mistero di questa nomina. Partire subito per gli Stati Uniti non fa il gioco di Chivu e dei calciatori, che secondo me avrebbero bisogno di 1 mese di riposo, come si è potuto vedere in Nazionale. Non dico sia tempo perso, ci sono milioni di motivi per fare bene al Mondiale negli USA. Però, da un certo punto di vista, è un intralcio rispetto alla prossima stagione che per l’Inter sarà di mistero, data la tanta incertezza.

Quello che si può dire, ora, è che Chivu conosce l’ambiente. Vediamo che squadra gli faranno.

Capitolo mercato: il futuro dei giovani con Chivu

Pastore, il destino di alcuni giovani dell’Inter potrebbe cambiare dopo l’arrivo di Chivu. Penso a Valentín Carboni e, soprattutto, a Pio Esposito, il cui futuro è ancora da scrivere? Lei come agirebbe sul punto?

Carboni arriva da una grave infortunio, per cui bisognerà avere certezze fisiche. Di sicuro si tratta di uno di quei calciatori che nel 3-5-2 avrebbe avuto difficoltà di inserimento. Ci sarebbe potuto stare, ma sappiamo quanto Inzaghi ci metteva per lanciare un giocatore nuovo, appena arrivato. Per quanto riguarda Esposito, io penso che debba rimanere all’Inter. Ci si lamenta del fatto che si dà poco spazio ai giovani, a differenza di realtà come quelle del PSG e del Barcellona… bene, Esposito è uno che ha fatto benissimo in un Campionato difficile come la Serie B. Ha messo in mostra un repertorio da centravanti completo, come non ce ne sono in Italia in questo momento. Non dico che possa essere immediatamente titolare nell’Inter, ma mi piacerebbe subito vederlo in Serie A, possibilmente con una squadra che lo metta in condizioni di toccare tanti palloni, non di fare le vasche di 40 metri – tipo Colombo o Piccoli, che spesso non toccano palla in molte partite nelle squadre di medio-basso livello.

Pio Esposito dovrebbe quindi restare all’Inter?

Lui può giocare da riserva all’Inter, non potrà fare peggio di Arnautovic e Taremi. Il posto c’è, quindi avanti tutta. Io mi prendo Esposito, per altro a costo zero. Voglio sperare che l’Inter non perda quest’occasione di cambiare anche un po’ culturalmente il modo in cui ci approcciamo ai giovani italiani, penso a Camarda o a tutti quei giocatori che girano in prestito per anni senza trovare il posto in cui essere valorizzati. Lo spazio e il tempo li avrà, io sono assolutamente favorevole al fatto che rimanga all’Inter.

L’asse Inter-Parma: Bonny, Leoni e Bernabé sul taccuino dei nerazzurri

Pastore, l’Inter e il Parma stanno discutendo del possibile approdo in nerazzurro di vari giovani molto apprezzati dalla dirigenza meneghina. Si parla, in particolare, di Bonny, Leoni e Bernabé: lei ritiene che possano fare al caso dell’Inter?

Io andrei a prendere Leoni e Bernabé, mentre non darei Esposito per arrivare a Bonny. Mi tengo Esposito e poi, al limite, vado a discutere di altri giocatori. Bernabé a me piace moltissimo, è un giocatore che è mancato molto al Parma a causa dei suoi infortuni. Per me è uno dei calciatori più importanti delle squadre della parte destra della classifica insieme a Nico Paz. Per quanto riguarda Leoni, ci ha fatto vedere in marcatura e in attitudine di essere un bel giocatore, per cui è giusto che l’Inter se ne interessi.

Tornando a Esposito, io non vedo il bisogno di cederlo in prestito. Può fare, almeno fino a gennaio, la terza/quarta punta, poi se non gioca si può ragionare. In generale, io sono dell’idea che anche a 20 anni si possa giocare all’Inter, perché il calcio di oggi ci dice questo. Non siamo più negli anni 70 in cui bisognava ‘farsi le ossa’, è giusto valutare il calciatore un paio di mesi prima di decidere il da farsi.

Si ringrazia Giuseppe Pastore per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.