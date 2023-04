ESCLUSIVA IN – Pastore: «Inter dominante contro il Benfica. Derby in Champions League…»

Giuseppe Pastore ha rilasciato in esclusiva un’intervista su Inter-News.it. Il giornalista ha parlato in particolar modo della vittoria in Champions League dei nerazzurri contro il Benfica, sottolineando qualche statistica e focalizzandosi sulle prestazioni di alcuni giocatori.

Pastore, cominciamo dalla partita contro il Benfica. Come lei ha sottolineato su Twitter c’è stata la prima vittoria nella storia dell’Inter a Lisbona. Se l’aspettava proprio contro la vituperata squadra di Roger Schmidt?

Il Benfica è stato forse un po’ gonfiato nella sua presentazione. Ha fatto ottime cose nel girone contro squadre come Paris-Saint-Germain e Juventus, ma agli ottavi di finale ha superato il Brugge. Mi è sembrato avesse un’ottima preparazione della partita ma senza alcun piano B. Questo è uno dei difetti delle squadre che fanno benissimo per 2/3 di stagione. Quando poi le partite diventano qualcosa di mentale c’è maggiore difficoltà nell’entrare in un territorio come quello dei quarti di finale. Penso che l’Inter sia stata dominante, ha vinto meritatamente ed è stata più brava nell’interpretare i vari momenti della partita. Il principale difetto del Benfica è stato l’assenza di una reazione dopo lo 0-1. Mi è sembrata una partita molto sbilanciata ad un certo punto e mi ha ricordato Belgio-Italia degli Europei 2021.

Che peso ha il 2-0 in trasferta? Oggi molti hanno parlato di ipoteca per la semifinale, è veramente così per l’Inter o ci sono possibilità che il risultato si possa ribaltare?

Detto che la Champions League è il regno del possibile quindi nulla è sicuro, chiaramente ribaltare due gol in trasferta è difficile ma non impossibile. L’Inter ha tutte le carte in regola per fare la partita che ha fatto ad Oporto in chiave ulteriormente potenziata. Credo che sarà un match a ritmi molto bassi, puntando anche allo 0-0. Il Benfica non mi sembra una squadra che nelle difficoltà riesca a spiccare. È vero che potrebbe succedere qualunque cosa con un episodio che può modificare gli equilibri, però si parla di ipoteca ed è giusto. Sarebbe clamoroso se crollasse davanti al proprio pubblico l’Inter vista a Lisbona, che ha controllato la partita in maniera adulta. Se l’Inter è pazza come la definizione tutto può essere. Al 90% i nerazzurri sono in semifinale a questo punto.

LE PRESTAZIONI DEI SINGOLI

Pastore, Barella è tornato a segnare e non lo faceva da ottobre con la Sampdoria (vedi articolo). Come giudica la prestazione del centrocampista?

Barella non segnava da ottobre su assist di Bastoni, quello precedente a Barcellona lo segnò ancora su assist di Bastoni, quindi c’è una connessione molto forte tra loro. Barella si può solo criticare per quello che non ha fatto, il 2023 è stato molto negativo perché è un giocatore straordinario. Se i nerazzurri ritroveranno Barella e anche Brozovic, che ieri ha fatto una grande partita, e aspettando Lautaro Martinez ancora insufficiente, potrebbero anche pensare di vincerla la Champions League. Questi sono giocatori di alto livello che hanno vinto, dall’Europeo di Barella al Mondiale di Lautaro Martinez, Brozovic anche ha fatto la finale. Il problema sarà però il campionato. Sabato sera non mi aspetto un’Inter su questi livelli, la testa dice di pensare a Inter-Benfica e non al match con il Monza. Si continuerà su quest’altalena per qualche altra settimana.

Pastore, su Twitter ha riportato una sorprendente statistica: Lukaku ha segnato 19 rigori su 19 con la maglia nerazzurra. I gol decisivi nelle ultime settimane in coppa possono valere un altro anno all’Inter?

Questo lo dovrà decidere Marotta che mi è sembrato piuttosto negativo anche se sono magari dichiarazioni di prassi. Penso che Lukaku non troverebbe alcuno spazio al Chelsea, bisognerà vedere anche l’allenatore l’anno prossimo. Lukaku si deve mettere in luce anche a livello europeo, magari per trovare altre offerte. Non sta facendo benissimo, si è fatto solo nell’episodio del rigore con il Benfica ma è stato pesantissimo. Il miglior Lukaku lo abbiamo visto e difficilmente lo rivedremo nel corso della sua carriera. A piccole dosi è un giocatore che può dare scossoni alle partite più importanti. Dzeko stanca per un’ora i difensori portandoli fuori, poi il belga nell’ultima mezz’ora può sfruttare gli spazi come accaduto.

INTER E MILAN, DESTINI INCROCIATI

Questa sera c’è un altro quarto di finale tra Milan e Napoli e ci potrebbe essere un derby di Champions League. Cosa significherebbe un derby europeo in semifinale in una stagione così turbolenta in campionato per entrambe e chi sarebbe la favorita?

Innanzitutto il Milan non è favorito stasera, bisogna prima sovvertire questo pronostico. Sicuramente ricordo il derby di 20 anni fa e pur non vivendo Milano in quei giorni si respirava uno stress e una tensione che adesso sarebbero amplificate con i social. Si parlerà di derby per 24 ore per 3 settimane. Sarà sicuramente un grande spettacolo da neutrale. Per i tifosi sarà uno stress che va vissuto almeno una volta nella vita. Sarebbe indimenticabile, soprattutto dopo un campionato in cui entrambe sono deludenti. Bisognerebbe anche fare attenzione, perché se questo derby occupa tutti i pensieri si rischierebbe veramente di rimanere fuori dalle prime quattro. In quel caso sarebbe un flop completo, però naturalmente la prospettiva di andare in finale di Champions battendo la rivale cittadina è allettante. Sarebbe un rischio che vale la candela.

Pastore, per finire una domanda sul campionato. Chi è tra Inter e Milan ad avere le maggiori possibilità di entrare tra le prime quattro?

Al momento il Milan ha un calendario più semplice, perché deve incontrare tutte le ultime cinque del campionato. L’Inter le ha già incontrate tutte, poi i rossoneri perdono spesso con le piccole quindi niente è scontato. Si va alla giornata, molto conterà dal modo in cui le due affronteranno le giornate prima della fine con o senza la coppa. Sembra ovvio che la Champions porti le squadre a snobbare il campionato, ma anche un eventuale eliminazione del Milan bisognerà vedere che effetti psicologici avrebbe. Napoli e Lazio sono già dentro, ma lo stesso discorso vale per la Roma che ha l’Europa League.

Si ringrazia Giuseppe Pastore per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Emanuele Rossi) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.