ESCLUSIVA IN − Ag. Palacios: «Ha messo l’Inter davanti a tutto! Grati ad Ausilio, Zanetti sempre disponibile»

Francisco Hernandez, agente di Tomas Palacios, ragazzo argentino arrivato all’Inter all’ultimo giorno di calciomercato, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Tanta carne al fuoco e diversi temi trattati.

La trattativa ha avuto qualche piccolo rallentamento dovuto a questioni prevalentemente burocratiche. Come ha vissuto Palacios questi momenti?

Sono stati momenti duri, ma fanno parte della professione, è un’esperienza in più, che, grazie a Dio, ha avuto un lieto fine. Sicuramente Tomas ha sempre continuato ad allenarsi duramente e con molta fiducia che tutto sarebbe andato per il verso giusto.

Palacios ha avuto qualche timore che tutto potesse saltare o è rimasto sempre fiducioso?

Ha sempre avuto fiducia e tranquillità, siamo molto grati al Direttore Sportivo Piero (Ausilio, ndr) e tutto al popolo dell’Inter per la pazienza durante tutta la trattativa e la fiducia che hanno trasmesso a tutti noi, in primis a Tomás che era il vero protagonista.

Oltre all’Inter c’erano anche altri club. Ma il club nerazzurro era la prima opzione fin dall’inizio?

Sì. Anche se lo volevano il River Plate, il Boca Junior e tante big d’Europa, lui mi disse e lo ripeté al presidente dell’Independiente Rivadavia che voleva andare a qualunque costo all’Inter, che era il suo sogno. Non voleva perdere questa opportunità per nulla al mondo.

Francisco, conosci Tomas Palacios da molto tempo, com’è il vostro rapporto?

Pensa, io oltre ad essere l’agente di Tomas, sono anche un suo familiare, che lo conosce da quando ero bambino. Tutto questo per me è speciale. Condividere la sua crescita, fin quanto militava nel Costa Brava de la Pampa fino ad arrivare oggi ad uno dei club più grandi al mondo come l’Inter, rende la soddisfazione immensa.

Che tipo di giocatore è Palacios?

È un giocatore aggressivo, veloce, molto bravo nell’uno contro uno e ha un ottimo gioco aereo. Poi ha un grande primo passaggio, molto preciso, il fatto che abbia giocato da centrocampista gli dà un controllo della palla migliore che è diverso da giocatori nel suo ruolo.

Dall’Inter sono passati diversi grandi argentini: da Pupi Javier Zanetti a Walter Samuel, passando per Esteban Cambiasso, Diego Milito e oggi Lautaro Martínez. In breve, ha una bellissima eredità. Cosa ne pensa Tomas?

È un tifoso della Serie A e ha sempre seguito l’Inter, per questo non ha esitato un secondo a sceglierla, uno dei club più grandi del mondo della storia e di oggi. E tutti quei grandi giocatori argentini che sono passati con successo da qui sono ciò che la rende speciale, ed è un’eredità che lui vuole portare avanti per far arrivare l’Inter sempre al top, come hanno fatto da Pupi Zanetti fino ad oggi Lautaro Martinez, che ammira molto.

A proposito di Zanetti, è stato importante nella trattativa?

Pupi è un riferimento per tutti gli argentini, un esempio dentro e fuori dal campo. E da quando Tomas è arrivato in Italia gli ha fatto sentire affetto e si è reso disponibile per qualunque sua esigenza, siamo molto grati a Pupi per la calorosa accoglienza.

Come sono stati questi primi giorni all’Inter per Palacios?

Molto contento, con tanto entusiasmo, è un ragazzo molto professionale, che ama allenarsi e giocare. E fin dal primo giorno ha iniziato ad allenarsi e a lavorare al massimo per mettersi subito a disposizione del mister.

Adesso la Nazionale argentina?

Il suo sogno più grande è giocare nella Nazionale argentina. Lo ha già fatto nelle nazionali giovanili e ora proverà a farlo in quella maggiore. Ma deve andare step by step, ora impari dal campionato italiano che è uno dei migliori al mondo, impari dall’allenatore, dai compagni più grandi, in modo da migliorare giorno dopo giorno. Palacios cercherà la sua versione migliore. A poco a poco aggiungerà minutaggio e con il tempo la selezione arriverà senza alcun dubbio.

