ESCLUSIVA IN – Paganin: «Scudetto, Inter può allungare! Migliorerei un reparto»

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter oggi opinionista in TV, in un’intervista esclusiva realizzata da Inter-News.it ha parlato della lotta scudetto dei nerazzurri e del momento dopo la vittoria col Lecce e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Paganin, grande reazione dell’Inter dopo l’eliminazione in Coppa Italia. C’era o c’è tutt’ora il rischio che quella partita possa lasciare degli strascichi?

Il modo in cui è stata approcciata, al di là della sconfitta, può lasciare un po’ di rabbia. Ma non credo lascerà degli strascichi perché l’Inter ha incontrato la squadra del momento che ha trovato due gol nei tempi supplementari. Ma i nerazzurri escono a testa alta, e inoltre non si può pensare di poter vincere tutte le edizioni della Coppa Italia, ci può stare di essere stati eliminati da una squadra che sta facendo molto bene. Ci può stare che il Bologna passi il turno, ma non credo che questo possa lasciare degli strascichi.

L’Inter adesso sarà impegnata contro Genoa e Verona, che insidie nascondono?

Noi siamo abituati alla pazza Inter quindi c’è il timore di non portare a casa il risultato. Chiaro che è stato fatto un salto di qualità dal punto di vista mentale e credo che i risultati siano importanti. Quella contro il Bologna è stata una partita che è andata storta anche perché il gol di Lautaro Martinez avrebbe potuto cambiare la gara. Non è successo, ma può succedere. Nelle prossime partite l’Inter ha la possibilità di allungare nei confronti degli avversari, perché ricordiamo che la Juventus ha ancora degli scontri diretti con delle squadre importanti. Secondo me l’Inter è molto avanti dal punto di vista mentale per cui il campionato sarà una cosa diversa rispetto la Coppa Italia. Potrebbe anche non vincere una di queste partite, ma cambierà poco.

Nonostante qualche defezione, l’Inter resta la miglior difesa del campionato. Se dovessi scegliere una nota positiva tra le tante? Per esempio Bisseck, o la conferma di Acerbi…

Stanno tutti bene da questo punto di vista. L’importante credo sia quello di avere dei giocatori a disposizione. Inzaghi ha valutato Bisseck che è il più giovane, e sta dimostrando di essere più di una semplice alternativa. Recuperare Pavard è molto importante perché dà la possibilità di alternare Darmian di respirare che ha giocato molte partite da centrale difensivo e da quinto in alternativa a Dumfries. Il reparto arretrato sta facendo molto bene: Acerbi, Bastoni, de Vrij, Bisseck, si stanno alternando e sta facendo bene, non a caso l’Inter è la miglior difesa del campionato. Ripartirei da questo reparto e di conseguenza sta concedendo poco agli avversari.

Paganin, per lo scudetto continuerà ad essere una lotta a due tra Inter e Juventus o ci sarà una terza?

Il Milan sta affrontando delle situazioni complicate e difficili come l’eliminazione dagli ottavi di Champions League. Sta affrontando delle situazioni difficili, può rimettersi in carreggiata ma il margine comincia ad aumentare e non sarà facile. Da capire se saranno Inter e Juventus a dare la possibilità al Milan di rientrare, perché stanno facendo entrambi un ottimo campionato. Dipenderà molto dal Milan se riuscirà a restare agganciato, anche se sarà difficile. Bisognerà aspettare la fine del mese di gennaio o la metà di febbraio per capire quali saranno le squadre ancora in lotta per lo scudetto. Quando ne hai solo due davanti in classifica diventa difficile rientrare nella corsa scudetto.

Con un solo colpo da poter piazzare a gennaio, prenderesti più un esterno o un attaccante?

Direi il secondo. Perché a destra vero che c’è stato qualche problemino, ma c’è anche Darmian e quindi ne hai due, e a sinistra hai Dimarco e Carlos Augusto. Sui quinti di centrocampo l’Inter ha poche difficoltà, non andrei a intervenire. Potrebbe intervenire, invece, in attacco, perché Sanchez e Arnautovic hanno fatto un po’ più di fatica rispetto Lautaro Martinez e Thuram. Considerando che l’Inter ha una rosa ha una rosa profonda e servono veramente pochi cambi. Se aggiungi qualcosa in un gruppo come quello dell’Inter, devi mettere giocatori di qualità che siano in grado di migliorare il livello medio dei giocatori attualmente a disposizione, e non credo sia così facile.

