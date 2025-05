ESCLUSIVA IN – Orsi: «Thuram straordinario! Inter o Barcellona in finale? Dico la mia»

Fernando Orsi, ex portiere di Serie A, ha parlato in esclusiva con noi di Inter-News.it. Tra i temi affrontati la semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, ma anche il rush finale in campionato contro il Napoli.

Orsi, un giudizio sulla prestazione dell’Inter contro il Barcellona.

L’Inter ha fatto la prestazione che doveva fare. Ha aspettato che il Barcellona sbagliasse qualcosa, perché sappiamo che in fase difensiva concede sempre. Ha sfruttato poi le occasioni che gli sono poi capitate. Era difficile controbattere per tutta la partita ciò che il Barcellona ha creato nel corso del match. Mi sembra che in generale l’Inter abbia meritato di pareggiare, poteva anche vincerla così come perderla. Il ritorno è apertissimo!

L’Inter esce con più rimpianti o con orgoglio dalla partita con il Barcellona?

Con orgoglio assolutamente. Anche il Barcellona ha meritato di fare gol, ha giocato molto bene soprattutto quando Yamal stava in partita. Quando è calato lui nel secondo tempo è calata anche la squadra di conseguenza. Lui dà il là a tantissime situazioni assieme a Raphinha. La partita di ritorno sarà molto difficile, Inzaghi dovrà interpretarla allo stesso modo. Il Barcellona si sa come difende, si sa come attacca, ma le individualità come Yamal fanno prodezze. Bisogna evitare al massimo gli errori come è successo in occasione del secondo gol.

Orsi, visto il suo passato da portiere, come valuti Sommer in occasione del gol di Raphinha?

Gran tiro partito forte, davanti aveva 15 giocatori minimo. L’ha vista all’ultimo, l’ha anche toccata ma non ha particolari colpe. Quelli sono gol che se fai la grande parata te lo dicono, altrimenti susciti qualche dubbio. Il gol ci può stare assolutamente.

Quale è secondo lei il giocatore più decisivo per l’Inter nella doppia sfida?

Io penso che il giocatore più decisivo sia Thuram. Se Lautaro Martinez per esempio fosse stato bene nel secondo tempo l’Inter poteva andare più veloce e sfruttare maggiormente i contropiedi. Quando hai giocatori che non sono contropiedisti poi vai in difficoltà. Spero che Lautaro Martinez recuperi per martedì, il motivo è anche nel Barcellona che non cambierà modo di giocare. Il 3-3 non lo spaventa affatto, concederà tanto e in ripartenza il Toro potrà servire. Dumfries anche è cresciuto tanto, è fondamentale per Inzaghi. Thuram però è straordinario.

Domanda secca: le percentuali di passaggio del turno?

50-50. Non valendo più il gol in trasferta si riparte da 0-0. Il Barcellona giocherà allo stesso modo con la difesa alta. Non si snaturerà e l’Inter approfitterà proprio di questo.

Inter o Napoli? La corsa scudetto secondo Orsi

L’Inter gioca ora contro il Verona, il Napoli a Lecce. Inzaghi e i suoi hanno ancora chance per lo scudetto?

Le possibilità sono diminuite drasticamente con il -3. I tre punti sono tanti, il Napoli non ha un calendario difficile. Adesso non dipende più dall’Inter, i partenopei mi sembrano troppo avvantaggiati perché possono gestirla. L’Inter invece deve fare 12 punti netti e il Napoli ne deve perdere almeno una. Tutto questo per lo spareggio, ma sappiamo che i campionati si concludono in maniera impensabile. In questo momento gli avversari sono più avanti comunque.

