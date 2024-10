ESCLUSIVA IN – Muraro: «Asllani lo consigliai all’Inter! Frattesi titolare ovunque»

Carlo Muraro, allenatore di calcio ed ex giocatore di Inter, Udinese e Varese, tra le altre, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. La sfida diretta tra i nerazzurri e la Juventus, la crescita di Davide Frattesi e le grandi potenzialità di Kristjan Asllani sono stati alcuni dei temi trattati.

Muraro, l’Inter sembra aver trovato la svolta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Dopo il match di oggi contro lo Young Boys se la vedrà con la Juventus. Cosa si aspetta dallo scontro?

Credo che l’Inter si misurerà con la sfida cercando di imporre il suo gioco. La Juventus rimane un ostacolo difficoltoso, tenuto conto del fatto che sia la miglior difesa con un solo gol subito. Sarà difficile segnare, ma penso che alla fine l’Inter possa anche vincere e togliersi questa soddisfazione.

Davide Frattesi è riuscito a non far sentire la mancanza di Nicolò Barella nell’ultimo mese, anche grazie ai suoi miglioramenti nella gestione del gioco. Per lei lo si può definire un top?

L’ho sempre ritenuto un gran giocatore, anche quando era al Sassuolo. Ha grandi valori, sa giocare molto senza palla e proporsi. Si trova sempre vicino alla porta, sa usare il tempismo perché ci crede sempre e questo fa sì che possa essere uno dei centrocampisti italiani con maggior senso del gol. Frattesi è migliorato tanto anche grazie alla presenza in una squadra come l’Inter. Lui è un top, credo che giocherebbe in ogni altra squadra. C’è concorrenza ma penso che ciò faccia bene in termini di motivazioni e stimoli per il resto del reparto.

Muraro, Lautaro Martinez dovrebbe figurare nella top 5 del pallone d’oro. Meriterebbe di vincerlo per la stagione fatta? Per lei è tra i migliori in circolazione?

Assolutamente sì, è tra i migliori. Ha caratteristiche impressionanti dentro l’area di rigore: fa gol in tutte le maniere. In più è da considerare il fatto che aiuti sempre senza palla e in fase di recupero del pallone. Lui non è un giocatore egoista, o meglio lo è al punto giusto. Per lui prevale il risultato della squadra piuttosto che quello personale. Per quanto riguarda il pallone d’oro, la concorrenza è tanta. La vittoria dipende anche dal numero di successi stagionali. Io gli auguro di vincerlo per lui e per la società, sarebbe da stimolo per la squadra.

Considera Asllani (oggi infortunato, ndr) come il sostituto ideale di Calhanoglu?

Lo reputo un calciatore con enormi possibilità di migliorarsi. Quindi, stare in una palestra come l’Inter può soltanto giovare alla sua crescita. Quando lavoravo per l’Inter, ad Asllani l’avevo visto e segnalato 4-5 anni fa mentre si trovava ancora al primo anno di Primavera all’Empoli. Per me ha tutto per fare il vice-Calhanoglu. Gli manca l’esperienza, ma ricordiamo che il turco ha cambiato ruolo nel corso della sua storia in nerazzurro. Guardando lui si possono imparare tante cose, però bisogna avere anche le qualità di Calhanoglu che in pochi hanno. Giocatori che calciano come lui ne ho visti pochi in Europa e nel mondo.

Si ringrazia Carlo Muraro per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.