ESCLUSIVA IN – Mudingayi: «Scudetto? Musica cambiata, ma Inter ancora sopra»

Gaby Mudingayi, ex centrocampista dell’Inter dal 2012 al 2014, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva su Inter-News.it, soffermandosi su quella che potrebbe essere la lotta Scudetto di quest’anno. Ieri i nerazzurri, vincendo contro il Venezia di misura per 1-0, si sono portati a meno uno dal Napoli capolista. Di seguito le parole in esclusiva dell’ex centrocampista.

Mudingayi, come vedi la lotta per lo scudetto? Inter ancora favorita?

L’Inter credo sia una delle squadre favorite, ma non l’unica come lo scorso anno. Attenzione al Napoli e alla Juventus, entrambe sono attrezzate per dare fastidio. La formazione nerazzurra ha ancora la squadra migliore per poter aggiudicarsi il titolo.

Mudingayi e la corsa scudetto: per l’Inter non sarà come l’anno scorso

Mudingayi, rispetto allo scorso anno cosa è cambiato in merito all’Inter e al campionato?

La musica è cambiata, le pretendenti hanno altri valori. Non sarà una passeggiata, per adesso però la formazione di Simone Inzaghi ha ancora qualcosa in più delle altre. Ma tutto può cambiare in fretta, il calcio è strano.

Si ringrazia Gaby Mudingayi per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Federico Calabrese) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.