ESCLUSIVA IN – Mangone: «Cagliari? Per l’Inter l’insidia è se stessa. Triplete possibile!»

Amedeo Mangone, ex calciatore ora tecnico della Castellanzese, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News. La vittoria sul Bayern Monaco, la prossima sfida col Cagliari, le ambizioni di “Triplete” e il mercato sono stati i temi trattati.

Mangone, l’Inter ha ottenuto un prezioso successo esterno contro il Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League. Qual è il suo giudizio sul match e quali sono le sue sensazioni in vista del ritorno?

Vista l’ottima prestazione e considerato il risultato finale, credo che la percentuale maggiore per il passaggio del turno ce l’abbia l’Inter.

L’Inter è in corsa anche per la vittoria dello scudetto. A proposito di Serie A, quali insidie si nascondono nel prossimo turno di Campionato contro il Cagliari?

L’insidia maggiore per l’Inter, in vista del prossimo turno di Campionato, è rappresentata dall’Inter stessa. Ciò perché la squadra nerazzurra dovrà recuperare bene dopo la partita di Monaco.

Mangone, l’Inter vuole giocarsi le sue carte in tutte le competizioni cui partecipa. Lei pensa che il ‘sogno Triplete’ sia di possibile realizzazione?

L’Inter ha tutte le carte in regola per pensare a vincere. Tutto dipenderà, poi, anche dagli infortuni (che hanno colpito i nerazzurri soprattutto sulle fasce, ndr.).

L’eroe dell’Allianz Arena, Davide Frattesi, è uno dei possibili partenti nella finestra estiva di mercato. Pensa che la scelta migliore per l’Inter e il calciatore sia quella di separarsi a fine stagione?

Credo che possa esserlo, per lui, per avere più continuità nel giocare. Per quanto riguarda l’Inter, invece, ciò può essere vantaggiosa solo per una questione economica. Anche se, poi, dovrà pensare a come rimpiazzarlo.

