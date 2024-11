ESCLUSIVA IN – Lautaro Martinez, parla il tifoso: «Chiedo scusa, ma mi ha risposto per un motivo!»

Su Inter-News.it ha parlato in tifoso dell’Inter, Domenico, che nelle ultime ore ha avuto un botta e risposta social con Lautaro Martinez. La sua versione dei fatti. Qui per rivedere la diretta live con l’ospite in collegamento.

INTERVISTA AL TIFOSO DELL’INTER CHE HA CRITICATO LAUTARO MARTINEZ

Il significato del commento verso Lautaro Martinez?

Sicuramente ho espresso un pensiero in maniera non consona, chiedo scusa a Lautaro. Giocatore leader, nostro capitano e da lui ci si aspetta sempre tantissimo anche alla luce del recente rinnovo. L’Inter in questo ha fatto un sacrificio economico. Il mio pensiero ha un suo fondamento, abbiamo tutti notato come Lautaro, post Copa America, non abbia avuto modo di mettersi al passo al livello fisico con i compagni. E si stanno notando. Il bilancio è di sei gol contro i 14 dell’anno scorso, non mi aspettavo di fare nuovamente 14 gol, ma il bottino attuale mi sembra un po’ misero. Credo bisogna essere sempre aperto alle critiche, lo stesso io nell’arco della giornata sono stati al centro di tante critiche.

Dopo il commento a Lautaro Martinez, Domenico (il nome del tifoso nerazzurro, ndr) che successo?

Ho dovuto impostare come privato il profilo perché mi sono arrivati tanti messaggi poco educati. Ma io non volevo mettere in dubbio l’impegno di Lautaro, i suoi problemi alla caviglia e quant’altro. Ma rimanere ad Appiano Gentile rinunciando alla Nazionale me lo sarei aspettato, non sarebbe stato l’unico calciatore a fare qualcosa del genere. Ho espresso il commento in modo un po’ provocatorio, l’ho messo lì con leggerezza. Nel momento in cui c’è lo screen sotto il post di Lautaro se ne riparlerà continuamente, mi aspettavo che l’idiota di turno andasse ad insultare chi ha scritto quel commento. Magari facendo una storia avrebbe evitato la divulgazione della questione. Ma la scusante della forma fisica non è più accettabile, visto che siamo a novembre.

Cos’hai provato quando ti è spuntata la notifica: “Lautaro Martinez ha risposto al tuo commento”?

Ho scritto il commento di getto, mi stavo letteralmente addormentando, poi vedo la notifica “Lautaro Martinez ha risposto al tuo commento”. L’unico giocatore che mi rispose fu Juan Jesus, qualche anno fa. Gli scrissi “Brasiliano con i piedi di uno svizzero” e lui mi rispose ridendo. Ha scelto il mio commento appositamente perché ho parlato del discorso economico. Io l’ho presa molto a ridere, i commenti sono perlopiù di amici, l’ho presa con molta filosofia, è stato più noioso cancellare i commenti e le richieste di messaggi.