ESCLUSIVA IN – Jeda: «Inter favorita in Serie A! Interverrei in difesa e a centrocampo»

Jeda, calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News. Il doppio confronto con il Feyenoord, la corsa scudetto e il mercato sono stati i temi trattati.

Jeda, l’Inter affronterà il Feyenoord stasera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Quali sono le tue sensazioni dopo l’andata, conclusasi con un 2-0 dei nerazzurri?

Ero convinto che l’Inter avrebbe disputato una grande partita, da grande squadra qual è. Penso che i nerazzurri abbiano le possibilità e debbano puntare ad arrivare in fondo. L’Inter, a questo punto, ha la squadra per farlo.

La corsa scudetto è molto avvincente, con l’Inter attualmente a un punto di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Atalanta. Chi ritieni favorito per la vittoria finale?

Penso che la lotta al vertice sia molto bella e difficile. Ritengo, come ho sempre sostenuto, che l’Inter rimanga la favorita per la vittoria finale. L’ultimo turno di Serie A ci ha dato uno spunto interessante riguardo la corsa scudetto… Inter, Napoli e Atalanta hanno dimostrato solidità, nessuna ha intenzione di mollare. La Juventus, oltre alla sconfitta con i bergamaschi (per 0-4, ndr.), ha fatto una figuraccia davanti al proprio pubblico, dimostrando che ci sono dei grossi problemi.

Questo turno di Campionato ci ha detto che la Serie A è molto equilibrata e non ci sono partite scontate.

L’Inter si muove sul mercato in entrata: due argentini nel mirino

Jeda, l’Inter è interessata a Santiago Castro e Nico Paz per un eventuale affondo nella finestra estiva di mercato. Come li vedresti all’Inter?

Si tratta di due grandi talenti che stanno facendo molto bene nelle rispettive squadre (Castro in forza al Bologna e Nico Paz al Como, ndr.). Nella mia modesta opinione, vedrei sia l’attaccante dei rossoblù che il centrocampista dei lariani benissimo all’Inter di Inzaghi.

In quali altri reparti del campo interverresti in estate? In difesa, ad esempio, sembra che soltanto uno tra Acerbi e De Vrij possa restare all’Inter

Penso che in difesa e anche a centrocampo l’Inter debba effettuare alcuni colpi. Guardando al reparto arretrato dei nerazzurri, terrei Acerbi (per il quale i meneghini possono esercitare l’opzione di riscatto fino al 2026, ndr.), anche se De Vrij mi piace molto.

