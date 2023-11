ESCLUSIVA IN − Jacobelli: «Juventus-Inter? 2 protagonisti! Inzaghi da applausi. Zhang…»

Xavier Jacobelli, noto giornalista e opinionista televisivo e radiofonico, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. L’editorialista di Tuttosport ha fatto il punto su Juventus-Inter, gara in programma domenica 26 novembre. Un commento anche sul futuro societario della famiglia Zhang e sull’Italia qualificata agli Europei del 2024.

Jacobelli, domenica Juventus-Inter. Sfida già decisiva o è ancora troppo presto?

Non è decisiva perché siamo ancora alla tredicesima giornata di campionato. È importante perché permette di misurare quale sia la squadra più forte tra l’Inter, che ha avuto un inizio di stagione strepitoso, e la Juventus, che i pronostici della vigilia davano in lizza per conquistare un posto in Champions League ma mai addirittura trovarsi dopo 13 giornate a due punti dalla vetta. Sicuramente la sfida della domenica perché dall’altra parte c’è un’Inter che è prima in campionato, ha il miglior attacco, la miglior difesa, ha totalizzato 31 punti in 12 giornate e in Champions League è stata capace per la seconda volta nella sua storia di qualificarsi agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Davvero grande impresa.

Massimiliano Allegri dice Inter favorita e Giuseppe Marotta controbatte dicendo Juventus davanti a tutti perché senza le coppe europee. Piccole scaramucce tra due amici ma rivali. Jacobelli, che ne pensa?

Mi sarei stupito se non ci fossero state queste schermaglie dialettiche che precedono un grande confronto. È un gioco delle parti dove ognuno ricopre un proprio ruolo. Evidente che c’è questo desiderio di trasferire alle rivali la pressione per la lotta scudetto. Il calcio è fatto di queste cose.

Juventus-Inter, migliori difese contro: vincerà la difesa sull’attacco?

Non credo. L’Inter schiera il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez sta marciando ad una linea strepitosa. Lo confermano le sue 12 reti segnate. Dall’altra parte, credo che la Juventus abbia capito grazie alle due partite di qualificazione dell’Italia ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina da parte di Federico Chiesa che il figlio d’arte sia ritornato in grande forma. È un confronto dove certamente le difese sono le due migliori del campionato, ma credo anche che sarà decisivo l’apporto di questi due giocatori.

Jacobelli, Allegri darà continuità al tandem Federico Chiesa-Moise Kean o verrà rispolverato dal 1′ Dusan Vlahovic?

Lo capiremo in questi giorni, c’è ancora tempo. Credo che il modo migliore di sfruttare le qualità di Chiesa sia quello di impiegarlo nel ruolo di attaccante esterno. Dopodiché io non sono Allegri e non mi permetterei mai di dare dei consigli ad uno dei migliori tecnici italiani.

Allegri risultatista, Simone Inzaghi a metà tra risultatista e giochista. Jacobelli, concorda con questa definizione?

Penso che siano due tra le migliori espressioni della scuola tecnica di Coverciano. È evidente che ogni allenatore persegua la propria idea di calcio e la trasmetta alla squadra, ma debba anche fare i conti con l’organico a disposizione. Ora credo che non ci siano dubbi che l’organico dell’Inter sia quantitativamente e qualitativamente il migliore del campionato. Allegri risponde valorizzando i giovani cresciuti nella Next Gen. Ne ha sei a disposizioni in organico. Ha bisogno di recuperare al 100% anche Vlahovic. Ognuno persegue la propria strada e arriva ai risultati a seconda degli uomini che ha a disposizione. Credo che Allegri, che è stato ripetutamente criticato, abbia un grande merito: tenere la barra dritta della Juventus dopo tutto quello che gli è capitato in campo e fuori.

E Simone Inzaghi?

Sono molto contento per lui. Perché un anno fa era al centro di critiche improvvide e ingenerose e invece ha dimostrato tutto il suo valore. È un signore che in due anni e mezzo alla guida dell’Inter ha vinto 2 supercoppe Italia, 2 coppe di lega, ha riportato la squadra in finale di Champions League dopo 13 anni, e si è qualificato agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Insomma, penso che Simone meriti solo e soltanto applausi.

Non solo Juventus-Inter, con Jacobelli anche mercato e futuro Zhang

Jacobelli, Inter e Juventus potrebbero muoversi a gennaio sul mercato?

Per quanto concerne l’Inter non credo perché ha già un organico importante per sorreggere l’urto degli impegni che dovrà affrontare. La Juventus è vincolata da ragioni di bilancio, non mi aspetto colpi clamorosi. Potrebbe approfittare di qualche occasione in prestito, ma non mi aspetto grandi cose.

Marotta, parlando in un evento a Milano, ha confermato la famiglia Zhang alla guida certa dell’Inter. Sarà così anche da maggio 2024?

Sono parole molto significative. La scadenza di maggio della restituzione ad Oaktree del prestito si avvicina. Il fatto che Marotta, grande protagonista in questi anni di Inter nonché il migliore – secondo me – dirigente italiano, abbia detto queste cose significa che da Suning ha ricevuto segnali chiari e incoraggianti. Da sottolineare nel miglioramento del bilancio dell’Inter il formidabile apporto dei tifosi nerazzurri perché la loro straordinaria presenza in massa nelle partite dell’Inter in campionato e in coppa dimostra quando i tifosi credano e sostengano la società e la squadra.

Italia ad Euro 2024, il 2 dicembre il sorteggio

Italia a Euro2024. Il 2 dicembre il sorteggio con azzurri in quarta fascia. Jacobelli, una nazionale della prima fascia che vorrebbe evitare e una che vorrebbe prendere.

La stupirò. Premessa fondamentale: l’Italia si trova in quarta fascia in base ai risultati ottenuti nel girone di qualificazione e non sulla base del ranking della Uefa. Per quanto concerne le avversarie da evitare e incontrare, vediamo cosa ci dirà il sorteggio di Amburgo. Ma quando tu arrivi alla fase finale di un Europeo e arrivi da campione in carica devi metterti in conto di affrontare tutte le avversarie anche quelle più forti. Io ho fiducia nella nazionale di Luciano Spalletti perché si è qualificata con pieno merito, anche se l’Ucraina è stata danneggiata sul rigore non fischiato.

Meriti a Spalletti?

Questa qualificazione è arrivata in virtù del grande lavoro di Spalletti. Questo signore è arrivato il primo di settembre, in ottantuno giorni ha ricompattato il gruppo, perso una sola partita, ha tagliato il traguardo della qualificazione diretta e ha dimostrato che ci sono buoni elementi per essere ottimisti sul futuro della nazionale. Soprattutto da qui al 14 giugno avrà tutto il tempo necessario per programmare l’inserimento dei nuovi giocatori e da maggio avrà un mese di tempo per preparare al meglio la kermesse. Grande risultato per il nostro calcio, che ha bisogno di una nazionale forte, che renda forte l’immagine del nostro calcio. Non solo, questo allenatore ha riportato anche il senso di appartenenze alla maglia.

In Ucraina-Italia, il CT ha schierato insieme Francesco Acerbi e Alessandro Buongiorno. Le è piaciuta la loro partita?

Mi piace molto. Acerbi merita un elogio particolare, è un grande difensore. Quando arrivò all’Inter in molti anche in ambito nerazzurro erano molto scettici sull’età e quant’altro. Ma questo giocatore ha dimostrato una professionalità, un impegno e un attaccamento alla maglia dell’Inter esemplari. Bravo anche nel consentire a Buongiorno di ridargli tranquillità dopo l’ammonizione ad inizio partita che avrebbe potuto condizionarlo.

