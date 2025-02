ESCLUSIVA IN – Jacobelli: «Inter, chi segue il calcio sa! Zielinski, occhio alla metamorfosi»

Non solo, lo ha fatto qualificandosi direttamente ai playoff, tant’è vero che l’Inter finalmente potrà godere di due settimane nelle quali non avrà impegni infrasettimanali. Per cui, io penso che Inzaghi meriti solo e soltanto applausi. Ognuno può muovere le critiche che vuole, ma dopo la sconfitta di Firenze sembrava fosse venuto giù il mondo. Io ritengo, invece, che si debbano riconoscere anche i meriti degli avversari: la Fiorentina ha disputato una grande partita (all’andata, ndr.). La competizione europea più importante si caratterizza per una certa dose di aleatorietà. Lei ritiene, comunque, che l’Inter possa ambire sia alla vittoria della Champions League che a quella del campionato?

La Champions, così come l’Europa League, ha dimostrato in questi anni che non esistono partite dall’esito scontato o avversari da sottovalutare. Il merito dell’Inter, nella fase a gironi, è stato quello di affrontare le partite con una grande determinazione, tant’è vero che i nerazzurri si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale della Champions League. Credo che l’Inter abbia gli uomini, il gioco e l’allenatore per arrivare fino in fondo. Bisognerà poi vedere quale sarà il lotto delle qualificate, peraltro il nuovo format mi è piaciuto moltissimo: basti pensare a quale interesse abbia suscitato l’ultimo turno della fase a girone unico. Quando una competizione come questa mette di fronte Real Madrid e Manchester City, ciò dimostra come i valori si siano livellati.

Una possibile soluzione per il centrocampo dell’Inter: Zielinski protagonista!

Jacobelli, contro la Fiorentina, Zielinski è entrato molto bene. Il polacco sta crescendo sempre più nel ruolo di regista, tanto da far immaginare un suo futuro all’Inter in quella posizione…

Questa è una metamorfosi da seguire con attenzione. Il valore di Zielinski non lo scopriamo di certo oggi, si tratta di un calciatore che è stato fondamentale per la conquista del terzo scudetto del Napoli. Ciò è la conferma di quanto Marotta e Ausilio abbiano agito bene sul mercato estivo, andando a prendere un calciatore con queste caratteristiche. Anche perché quando si gioca nell’Inter, una squadra chiamata a giocare campionato, Supercoppa di Lega, Champions League e Mondiale per Club, è chiaro che non esistano più distinzioni tra titolari e riserve. La bravura di un allenatore si riconosce nella sua capacità di ottimizzare le energie dei calciatori a sua disposizione. Zielinski sarà sicuramente uno dei protagonisti della seconda parte di questa stagione, anche perché ha assimilato i meccanismi di gioco di Inzaghi. Inoltre, si tratta di un giocatore che antepone l’interesse della squadra al proprio: tutti gli allenatori vorrebbero un calciatore così nella propria squadra.

