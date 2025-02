ESCLUSIVA IN – Jacobelli: «Inter sfida Juventus in cambiamento. Nico Paz? Como ambizioso!»

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Le sue sensazioni in vista di Juventus-Inter e il possibile affondo dei nerazzurri per Nico Paz sono stati i temi trattati nella seconda parte della nostra intervista. Qui potete trovare la prima.

Juventus-Inter, una delle due sfide clou della venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025

Jacobelli, l’Inter arriva al derby d’Italia con un punto di distacco sul Napoli. Che Juventus affronteranno i nerazzurri?

La Juventus sta vivendo una stagione di radicale cambiamento, come abbiamo visto sin dall’inizio con la ‘pareggite’ in campionato. Ora ha Kolo Muani, primo calciatore straniero dopo 30 anni a segnare 5 gol nelle prime 3 partite in Serie A, per il quale la Juventus si sta industriando per capire se ci sia la possibilità, quantomeno, di rinnovargli il prestito. I bianconeri, dal punto di vista del gioco, devono migliorare molto, ma quando ci sono tanti cambiamenti è chiaro che sia necessario tempo perché la squadra si amalgami e recepisca l’idea di calcio che l’allenatore le sta trasmettendo.

Chiaramente, la partita di Champions League riveste un’importanza fondamentale sia per il prosieguo del cammino in Champions League che per ragioni di bilancio. Sappiamo quanto sia importante andare avanti nella competizione europea, come dimostrato dal caso dell’Inter. I nerazzurri, infatti, si sono già assicurati 90 milioni di euro grazie al cammino fatto nella fase a gironi.

Quali sono le sue sensazioni in vista della sfida?

Evidente che la partita sarà speciale, per via della storica rivalità tra le due squadre e del significato che potrebbe avere per l’Inter. In questo turno ci sarà anche il confronto tra il Napoli e una compagine in netto rilancio come la Lazio. Nemmeno il più acceso sostenitore biancoceleste, alla vigilia dell’annata, avrebbe immaginato i biancocelesti al primo posto nel girone unico di Europa League e al quarto posto in classifica in Serie A a questo punto della stagione. Quindi, penso che ci attenda un turno particolarmente interessante, a cominciare dallo scontro tra Juventus e Inter.

Inter sul mercato: Nico Paz il grande obiettivo per l’estate

Jacobelli, l’Inter considera Nico Paz un potenziale top da assicurarsi nella finestra estiva di calciomercato. La situazione appare però intricata, dato che il Como vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid…

‘Intricata’ è secondo me un aggettivo molto appropriato perché è importante sottolineare che cosa sia il Como nel 2025 e cosa voglia diventare nei prossimi anni. I signori Hartono, proprietari dei lariani, occupano posizioni importanti nella graduatoria di Forbes dei più ricchi al mondo. Ma non è solo, nel caso del Como, una questione di una proprietà così solida alle spalle, ma anche di programmazione e progetti. A me piace molto, in tal senso, il percorso che la squadra di Fabregas sta percorrendo. Non soltanto sul campo, con la filosofia moderna che consentirà alla squadra di perseguire l’obiettivo della salvezza, ma anche dal punto di vista della progettualità, con la prima tappa del progetto per il nuovo Stadio Sinigaglia. La ricchissima campagna invernale, che la dice lunga sull’obiettivo del Como di crescere continuamente, lo dimostra ulteriormente.

Quale pensa possa essere il futuro di Nico Paz?

Bisognerà capire cosa voglia fare il Real Madrid, quale sarà la valutazione del cartellino che ne darà. Il fatto che l’Inter si interessi a questo giocatore è un’ulteriore conferma di quanto le antenne di Marotta e Ausilio siano particolarmente attente a qualsiasi giocatore di talento presente in Serie A, ma è ancora troppo presto per capire quale possa essere l’evoluzione a fine anno della posizione di Paz. Anche perché bisogna tenere conto in primis della volontà del giocatore, che credo sia molto lusingato dall’interesse dei nerazzurri.

