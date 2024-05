ESCLUSIVA IN – Inter, ricordi Radu? Pronto a tornare! Destino già deciso

Radu è pronto a tornare all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Bournemouth. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, però, con un solo anno di contratto che lo lega ancora al club nerazzurro, il suo deciso è già deciso.

DI RITORNO – Ionut Radu aveva lasciato l’Inter l’estate scorsa per cercare maggiore continuità in Premier League. Al Bournemouth, il portiere ha collezionato poche presenze da titolare. Non c’è pace per lui, che nelle ultime stagioni ha girato in prestito tra Cremonese, Auxerre e, appunto, Bournemouth. Prima ancora la parentesi negativa all’Inter da secondo di Samir Handanovic e l’erroraccio con il gol subito contro il Bologna. Con un solo anno di contratto rimasto, per il portiere rumeno non resta che la strada della cessione a titolo definitivo, che consentirà all’Inter di liberare spazio salariale e ottenere una somma, seppur minima, da reinvestire nel mercato estivo.

Radu, ritorna ma è solo di passaggio

NUOVA DESTINAZIONE – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, con un contratto in scadenza a giugno 2025, questa volta Ionut Radu sarà ceduto a titolo definitivo. Presto il suo entourage incontrerà l’Inter per difinire il suo futuro e valutare le eventuali offerte. Primi interessamenti arrivano dalla Ligue 1 e dall’Arabia Saudita, e una possibile cessione permetterebbe all’Inter di incassare una piccola cifra. Il l trasferimento definitivo rappresenta un’opportunità per entrambi le parti di guardare al futuro con nuove prospettive.