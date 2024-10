ESCLUSIVA IN – Ferretti (Sindaco Rozzano): «Preferenza di Inter e Milan chiara!»

Giovanni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Gli ultimi sviluppi legati alla costruzione di uno stadio accanto a San Siro da parte di Inter e Milan, ma anche un giudizio sulla formazione nerazzurra, sono stati tra i temi trattati.

Inter e Milan sembrano intenzionate a costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. I discorsi con il comune di Rozzano per un impianto di proprietà della società nerazzurra si sono arenati?

Per quanto riguarda il comune di Rozzano c’è ancora una prelazione che scade nel gennaio 2025, non mi risulta che sia intervenuta una disdetta. Sul nuovo stadio a San Siro, posso dire che questa era la soluzione che le due società volevano sin dall’inizio.

A quando risale l’ultimo contatto con l’Inter per l’ipotesi Stadio a Rozzano?

Prima della scadenza della prelazione. Quest’ultima scadeva ad aprile, quindi intorno a quel mese ci sono stati gli ultimi contatti con la società nerazzurra.

Qual è la sua opinione in merito alla possibilità che le sue squadre costruiscano un nuovo Stadio a San Siro?

Al netto di quello che succederà con ciò che c’è in ballo, ribadisco: l’Inter e il Milan hanno sempre voluto costruire il nuovo San Siro a fianco di quello vecchio. C’è sempre stato un braccio di ferro, lo stallo non si era mai risolto. Se oggi si verifica la soluzione che si era prospettata sin dall’inizio, allora si è perso solo del gran tempo.

Cosa ne sarà dell’area destinata in esclusiva all’Inter a Rozzano?

Per quanto riguarda Rozzano, non abbiamo mai avuto uno stadio. Quindi se dovesse arrivare, grandi vantaggi, altrimenti non cambierebbe nulla. L’area destinata in esclusiva all’Inter è privata. I proprietari, che sono persone capaci, avranno piano B, piano C…

Venendo al campo, l’Inter sta dimostrando di aver superato la sconfitta nel derby contro il Milan grazie ai suoi 5 successi consecutivi tra tutte le competizioni. Qual è il suo giudizio su questo inizio di stagione e quali sono le sue previsioni sul prosieguo della stessa?

Se guardiamo esclusivamente i numeri puri, dico che l’Inter è partita bene. Se poi guardiamo le gare, in qualche occasione abbiamo fatto un po’ di fatica. Però io sono fiducioso perché la nostra è una grande squadra che si è anche rinforzata rispetto all’anno passato. Vero che ci sono concorrenti agguerrite, però credo che l’Inter possa giocarsela fino alla fine sia in campionato che in Champions League, anche se in quest’ultimo caso conta molto l’aspetto fortuna. Ad ogni modo, penso che l’Inter sia attrezzata per fare bene. Nonostante qualche difficoltà, siamo a 17 punti in campionato. Quando saremo calibrati, andrà tutto in discesa.

Chi la preoccupa maggiormente delle competitors dell’Inter per lo scudetto?

Dico il Napoli perché conosco Antonio Conte. La sua formazione sarà un osso duro per l’Inter e le altre.

Si ringrazia il Sindaco di Rozzano (MI), Giovanni Ferretti, per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele MAresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.