ESCLUSIVA IN – Dossena: «Inter-Udinese, la sosta può incidere. Calhanoglu ago della bilancia! Donnarumma top»

Andrea Dossena, ex calciatore ora allenatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News. La prossima sfida con l’Udinese, le ambizioni in Champions League e il mercato sono stati i temi trattati.

Dossena, l’Inter è attesa dal match casalingo contro l’Udinese nel prossimo turno di Serie A. Quali sono le sue sensazioni sull’incontro?

L’Udinese è una squadra strutturata, con giocatori di gamba, e arriva da un momento positivo. Sicuramente l’Inter non deve prendere questo impegno sotto gamba, come non ha praticamente mai fatto quest’anno. Quando ci sono le prime partite dopo il ritorno dalle Nazionali, ci sono sempre delle possibili sorprese, per cui il fatto di non aver mai lavorato per queste due settimane con tutta la squadra può condizionare il match. Ma anche l’Udinese, dal canto suo, avrà dei giocatori che rientreranno dalle proprie Nazionali. In generale, accadono tante partite strane quando c’è il rientro dalla sosta.

In occasione della gara contro i friulani, Inzaghi potrebbe puntare sulla coppia d’attacco composta da Thuram e Correa. Come vede questo “duo inedito” per la sfida contro l’Udinese?

Thuram sta rientrando dall’infortunio, mentre Correa penso che non veda l’ora di mettersi in mostra. Quelle volte in cui è stato chiamato in causa, l’argentino ha sempre risposto bene. Anche se non c’è quella relazione che ci può essere tra Thuram e Lautaro Martinez, penso che le motivazioni del ragazzo potranno fare la differenza.

Inter-Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League: Dossena presenta il doppio confronto

Dossena, nel mese di aprile, l’Inter avrà il doppio confronto di Champions League contro il Bayern Monaco, una delle favorite per la vittoria finale. L’Inter può ambire al passaggio alle semifinali?

Il Bayern Monaco è una delle favorite, come lo è anche l’Inter. Quando vuoi andare avanti, è un po’ improbabile riuscire ad arrivare a fare un certo cammino senza incontrare le ‘corazzate’. Sicuramente il Bayern è una di queste, ma l’Inter, anche per come si esprimono i ragazzi, vuole arrivare in fondo. Quindi, ben venga che ci siano dei banchi di prova così importanti.

Chi pensa che possa rivestire un ruolo decisivo per l’Inter?

Calhanoglu è sempre l’ago della bilancia di questa squadra. Quando gira lui, si vedono sempre delle ottime partite.

L’Inter riflette sul mercato in entrata: dalla porta al centrocampo

Dossena, l’Inter sembra aver individuato in Nico Paz e Arda Guler due dei possibili sostituti di Henrikh Mkhitaryan. Lei chi riterrebbe più adeguato allo scacchiere di Inzaghi?

Dico Nico Paz. Giustamente la società, pur avendo in squadra un giocatore come Mkhitaryan, che sta facendo ottime prestazioni, inizia a intervenire affinché ci sia un cambio generazionale. L’unica cosa che non bisogna fare è di dare giudizi affrettati: se un giocatore viene acquistato, gli si deve dare il tempo di adattarsi, evitando di giudicarlo nel giro di due/tre mesi.

L’Inter sembra intenzionata a fare sul serio per Donnarumma, per il quale potrebbe tentare il colpo a zero nel 2026. Lei ritiene corretta questa strategia, oppure punterebbe su Josep Martinez come numero uno assoluto tra i pali?

Secondo me, anche per l’età di Sommer, l’Inter deve intervenire sul mercato. Donnarumma è un top player, un giocatore veramente importante, per cui fa bene l’Inter a vedere quest’opzione.

Se fossi nella squadra nerazzurra, forse manderei in prestito Josep Martinez in una squadra medio-alta, per vedere come si comporta, per poi riportarmelo a casa quando sarà diventato una garanzia.

