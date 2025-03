ESCLUSIVA IN – Di Napoli: «Atalanta? Inter ha meritato la vittoria su due piani. Può puntare al Triplete!»

Arturo Di Napoli, ex calciatore ora allenatore, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News. La corsa scudetto, le ambizioni Champions dei nerazzurri, il settore giovanile e il mercato sono stati i temi affrontati.

Di Napoli, sarà Bayern Monaco-Inter ai quarti di finale di Champions League. Con quali chances si presentano i nerazzurri al doppio confronto con i bavaresi?

L’Inter arriva a questo appuntamento in ottima forma. È una squadra con una forte identità. Il Bayern è solido e vanta grandi individualità. Sono molto fiducioso per la nostra Inter!

L’Inter non ha nascosto di ambire alla vittoria di tutte le competizioni stagionali in cui è ancora in corsa. Ritiene che ve ne siano i presupposti? Le piace la mentalità trasmessa alla squadra?

Il club fa bene a dichiarare l’obiettivo del Triplete, perché la squadra ha le qualità per puntarci. Certo, è una sfida complicata, ma è giusto provarci: è così che si costruisce una mentalità vincente. Del resto, la storia dell’Inter lo impone!

L’Inter incrementa il suo vantaggio in Serie A dopo l’ultimo turno di Campionato: il giudizio di Di Napoli

Di Napoli, quali sensazioni le ha lasciato l’ultima giornata di Serie A, che ha visto il Napoli non andare oltre il pari con il Venezia?

Il Napoli, dopo un primo tempo sfortunato con il palo di Raspadori e l’occasione di Lukaku, avrebbe potuto indirizzare la partita nel giusto binario, ma così non è stato. Devo però dire che, nel secondo tempo, ha fatto davvero poco per portare a casa i tre punti, certo su un campo non semplice contro una squadra difficile da affrontare. Il Venezia, a mio avviso, meriterebbe una classifica diversa.

Come ha visto l’Inter, autrice di una prestazione solida contro l’Atalanta conclusasi con il punteggio di 2-0 per i meneghini?

È stata una partita bella e intensa, in cui l’Atalanta ha fatto ciò che poteva contro una squadra solida, con un’identità ben precisa. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario: l’Inter ha una mentalità vincente e, contro l’Atalanta, ha dimostrato tutta la sua forza, meritando la vittoria sia sul piano tattico che dell’intensità. Ho visto un’Inter aggressiva e di qualità, capace di dominare dal primo all’ultimo minuto. Un’Inter così può davvero puntare al Triplete.

Di Napoli, l’Inter è alla ricerca di un ‘fantasista’ che possa gradualmente prendere il posto di Mkhitaryan. In questo scenario, come vedrebbe i nomi di Nico Paz e Arda Guler nello scacchiere di Inzaghi?

Sono due calciatori di qualità e prospettiva. I giocatori con queste caratteristiche si integrano facilmente, e li vedrei molto bene. L’Inter è una squadra forte perché ha alle spalle una dirigenza solida. I risultati non arrivano per caso, ma grazie al lavoro di professionisti competenti.

I giovani canterani dell’Inter si stanno fortemente mettendo in mostra, sia in Primavera che in Prima Squadra. Come giudica la loro crescita? C’è qualcuno che l’ha colpita maggiormente?

Conosco molto bene il settore giovanile dell’Inter: Tarantino, Zanchetta e Benny Carbone sono persone che stimo e seguo con affetto. Stanno facendo un ottimo lavoro. Spesso si sottovaluta quanto il vivaio possa essere una risorsa preziosa. Non amo fare nomi, ma nel settore giovanile dell’Inter ci sono molti talenti, frutto di un grande lavoro di squadra.

