ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Nico Paz adatto all’Inter! Punterei su Frattesi»

Di Michele, l’Inter ha reagito dopo il pareggio con il Bologna portando a casa un successo contro l’Empoli per 3-1. Come arrivano i nerazzurri alla trasferta di Praga?

L’Inter ha trovato una vittoria importante contro l’Empoli, evitando così un aumento del divario dal Napoli. Ma soprattutto si avvicina alla prossima sfida con grandi consapevolezze, anche se sta facendo riposare vari uomini: penso a Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, lo stesso Bastoni. L’Inter è in ottime condizioni e in una situazione fisica e mentale importante.

L’Inter riflette sul mercato in entrata e in uscita: tra Frattesi, Nico Paz e Maldini!

Ritiene che la scelta migliore per Frattesi e per l’Inter sia quella di separarsi?

La situazione è un po’ complicata. Pensavo, così come pensava lui, che avrebbe giocato molto di più, mentre invece le cose non stanno andando in questa maniera. C’è anche il fatto che questa trattativa con la Roma abbia cambiato la situazione intorno a lui, ma io penso che sia un giocatore importante, fondamentale. Tutte le squadre vorrebbero avere uno come lui, che ti fa dai 6 ai 10 gol l’anno, un giocatore di inserimento, di qualità, che crea superiorità. Mi spiace che stia giocando poco, ma davanti ha Mkhitaryan, che sembra stia vivendo una seconda giovinezza, e Barella. Non è facile giocare in questa Inter, anche perché i meccanismi sono collaudati, Inzaghi fa poco turnover. Comunque, io lo terrei perché è un giocatore di grandissima prospettiva. L’Inter ha tutto da guadagnarci con Frattesi.

Di Michele, secondo lei chi sarebbe più adatto al sistema di gioco di Inzaghi tra Nico Paz e Maldini?

Per come la vedo io, Nico Paz. Davanti l’Inter ha dei mostri sacri: Lautaro Martinez, Taremi, Thuram, Arnautovic. Maldini è un giocatore giovane che deve giocare, ha grandi qualità e senso del gol. Ora sta avendo grandissima continuità, però io penso che Nico Paz sia più adatto alle caratteristiche del gioco dell’Inter. Sta facendo grandissimi cose e può ancora migliorare tantissimo. Se dovesse arrivare in una grande squadra, secondo me potrebbe fare il salto che avrebbe dovuto fare in Spagna. Per cui, se dovessi scegliere prenderei Nico Paz, senza nulla togliere a Maldini che è un ottimo giocatore.

