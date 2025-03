ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Inter e Napoli le più attrezzate. Ricci? Non al posto di Calhanoglu!»

Di Michele, il vantaggio in classifica dell’Inter sulle due più dirette inseguitrici è rimasto inalterato, mentre la Juventus si è avvicinata a -6. Come vede la lotta al vertice della Serie A?

Il pareggio dell’Inter a Napoli ha agevolato la Juventus, che poi ha vinto (contro il Venezia per 2-0, ndr.). Vedo sempre i nerazzurri e i partenopei in vantaggio sulla Juventus. Sono più attrezzati e tranquilli, dato che a Torino si parla di un po’ di confusione che si aggiunge ai tanti infortunati e a situazioni un po’ particolari. Penso che Inter e Napoli siano quelle che possono dire la loro. Anche l’Atalanta ha fatto un passo falso nell’ultima giornata, pareggiando contro il Venezia. Si tratta di punti fondamentali persi dai lombardi.

Inzaghi ci ha abituato a vari cambi di formazione tra Serie A e Champions League. Lei si aspetta qualche novità per la sfida di Monza?

Inzaghi cambia parecchio, ottimizzando al massimo le energie e le forze dei giocatori. Questa è una dote del tecnico piacentino, perché rende tutti partecipi: le vittorie si ottengono grazie alla forza di tutti i giocatori presenti nella rosa, per cui penso che le sue scelte aiutino tantissimo. Col Monza non penso che faccia un grandissimo turnover, vista l’importanza di questa partita. Il pericolo è sempre dietro l’angolo: quando affronti squadre meno blasonate, che in questo periodo non stanno facendo benissimo, il rischio è alto. Non penso per l’Inter, che ha un organico importante.

Di Michele, l’Inter ha ottenuto un’importante vittoria esterna contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Quali sono le ambizioni dei nerazzurri nella competizione?

La vittoria sul Feyenoord ha avvantaggiato il ritorno dell’Inter. I nerazzurri possono arrivare fino alla fine, anche perché hanno tutte le carte per potersela giocare con chiunque. Speriamo che l’Inter possa arrivare in finale, anche per aiutare il calcio italiano in termini di coefficiente UEFA.

Uno sguardo al mercato: Santiago Castro obiettivo dell’Inter per l’estate… e il futuro di Calhanoglu

Santiago Castro è un oggetto del desiderio dell’Inter per la sessione estiva di mercato. Come lo vedresti in una coppia d’attacco con Lautaro Martinez o Marcus Thuram?

Santiago Castro sta facendo grandissime cose al Bologna. Si tratta di un 2004 con grande prestanza fisica e caratteriale, che lotta su ogni pallone e fa salire la squadra. Penso che l’Inter abbia fatto bene a manifestare il suo interesse per l’argentino, che essendo molto giovane ha tutta una carriera davanti. Penso che sia un acquisto a lunga gittata, dovuto soprattutto alla convinzione che l’argentino abbia delle qualità importanti e possa rappresentare quell’attaccante utile all’Inter per i momenti in cui si è chiamati a ‘battagliare in area’.

Di Michele, in questo momento non si ha la certezza che Hakan Calhanoglu possa restare all’Inter nel 2025. Ritieni che i nerazzurri debbano pensare, alla luce dei suoi problemi fisici, a cederlo nella finestra estiva di mercato?

Quest’anno non è il miglior Calhanoglu, stanno venendo a mancare i suoi gol, i suoi assist e le sue prestazioni. Ma resta un giocatore difficile da poter sostituire, con la sua qualità, mentalità, visione di gioco, grande corsa e lucidità. Penso che sia difficile sostituirlo, però c’è da dire che gli acciacchi fisici di quest’anno lo hanno fatto giocare un po’ meno. In sua assenza, l’Inter fa un po’ più di fatica a livello di gioco.

Ricci può rappresentare il sostituto di Calhanoglu all’Inter?

Non so quanto Ricci possa sostituire il turco. Con tutto il rispetto per il calciatore italiano, non penso che sia il calciatore giusto per sostituirlo. Ci sono alcuni giocatori importanti, all’estero, ma per arrivare a loro devi spendere cifre importanti.

Si ringrazia David Di Michele per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.