ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Lecce? L’Inter può contare su questo. Asllani può essere il futuro!»

David Di Michele, ex calciatore italiano, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News. La prossima sfida contro il Lecce e la situazione di Kristjan Asllani sono stati i temi trattati.

Secondo lei, quale sarà la chiave della sfida contro il Lecce?

Il divario tecnico e di rosa è parecchio ampio, lo dicono i numeri. Il Lecce, prima della partita di Cagliari, era in una posizione ottimale. Dopo quella sfida, c’è sicuramente un po’ di nervosismo e confusione. Affrontare l’Inter ti dà smalto, ma è al contempo difficile. Senza Calhanoglu, l’Inter potrà fare un po’ di fatica, ma ci sono giocatori importanti che possono sostituirlo, come Zielinski e Asllani.

Di Michele, pensa che Asllani possa rappresentare il futuro dell’Inter in cabina di regia?

Sicuramente è un giocatore importante, giovane. Sta disputando poche partite, ma quando è chiamato in causa si mette a disposizione. Non è mai facile sostituire Calhanoglu, le cui qualità troviamo in pochissimi giocatori in giro per il mondo, ma Asllani è un giocatore che può fare sicuramente bene. In questa Inter sostituire o emulare Calhanoglu è quasi impossibile, mi dispiace che fischino l’albanese. Il calciatore ricorre spesso alle verticalizzazioni, magari a volte sbagliando, perché vuole dimostrare il suo valore. Io penso che sia un giocatore di grandissima prospettiva e in grado di fare grandi cose.

