ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Barcellona-Inter? 50-50. A Bologna con forza ulteriore. Acerbi? Un premio!»

Il 2-2 col Bayern Monaco ha sancito il passaggio del turno per l’Inter e, di conseguenza, l’eliminazione di una concorrente alla vittoria finale della Champions League. Oggi le probabilità sono molto più alte per l’Inter: contro il Barcellona vedo un 50-50, perché i nerazzurri sono tosti, quadrati e possono mettere in difficoltà i catalani. Penso che l’Inter sia una candidata per la vittoria della Champions League.

Della partita dell’Inter contro il Bayern Monaco vorrei sottolineare soprattutto le prestazioni di due calciatori nerazzurri: Lautaro Martinez, il leader della squadra, e Matteo Darmian, capace di contenere la spinta offensiva dei tedeschi grazie a una prestazione solidissima. Condividi?

Lautaro Martinez è il vero leader di questa squadra, l’ha dimostrato anche quando non faceva gol. C’è sempre stato a livello di personalità, ora è diventato ancora più devastante perché è tornato ad essere quello che era prima. Goleador, leader, trascinatore: ciò è importante per Inzaghi e l’Inter. Darmian sta facendo bene, è stato molto bravo contro il Bayern Monaco grazie alla sua capacità di tamponare le azioni offensive dei tedeschi.

Di Michele, ora il Campionato, con l’Inter che sarà chiamata al difficile match esterno contro il Bologna. Pensi che l’impegno di Champions League possa lasciare più un senso di stanchezza o dare carica ai nerazzurri?

Sicuramente una partita molto difficile, andranno in un campo in cui c’è tanto entusiasmo. Il Bologna sta facendo grandi cose, vuole continuare a far bene con un allenatore molto bravo che sta dimostrando il suo valore. Ma l’Inter, secondo me, è una squadra molto forte, ha giocatori importanti e può trarre dal passaggio del turno in Champions League una grandissima forza. I nerazzurri hanno una mentalità vincente tale da saper far fronte alle fatiche europee.

Venendo al mercato, l’Inter sta pensando di trattenere Francesco Acerbi anche nella prossima stagione. Alla luce delle sue prestazioni, ritieni che possa essere la scelta giusta? Per quanto riguarda il calciatore in sé, pensi che sia uno dei migliori ‘difensori puri’ in circolazione?

Acerbi è da anni che sta facendo molto bene. Ritornato dopo un lungo infortunio, si è ripreso il posto e la leadership della difesa. Ha fermato grandi campioni, come Kane e Lukaku, per cui oggi si può dire che i nerazzurri possono contare su un giocatore importante. Il rinnovo è un premio per quello che sta facendo in campo e per quanto fatto fuori durante la sua assenza. L’Inter blinda la difesa con un giocatore leader, un simbolo dotato di grande duttilità.