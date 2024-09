ESCLUSIVA IN – De Biasi: «Inter ancora superiore a tutte. Mkhitaryan va dosato. Per Lautaro Martinez, una spiegazione!»

Gianni De Biasi, allenatore ed ex calciatore dalla doppia cittadinanza italiana e albanese, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Le difficoltà iniziali dei nerazzurri, le ambizioni future del club e lo stato di forma di alcuni calciatori, Lautaro Martinez e Mkhitaryan su tutti, sono stati i temi trattati.

De Biasi, dopo sei derby l’Inter ha interrotto la sua striscia consecutiva. L’ha sorpresa la vittoria del Milan?

Sulla carta la favorita era l’Inter. Quello che si è visto nel corso del primo tempo è stata una partita decisamente equilibrata. Nel secondo tempo è uscito fuori il Milan, che ha giocato un buon calcio ed è riuscito a vincere alla fine in maniera meritata.

L’Inter ha sette punti in meno rispetto allo scorso anno. Secondo lei, qual è il problema? Condizione fisica non al top oppure perdita di fame e voglia di vincere?

È difficile poterlo dire con certezza. È chiaro che l’Inter è impegnata già su due fronti, parlo per il momento di Serie A e Champions League. Il fatto di affrontare questo inizio di stagione un po’ a rilento mi ricorda quanto successo due anni fa. Direi che è un’anomalia alla quale credo che Simone riuscirà a metterci mano. Tecnicamente e come organico l’Inter è superiore a tutte.

Henrikh Mkhitaryan sembra sentire improvvisamente il peso degli anni. De Biasi, è arrivato il momento di affidarsi in maniera più strutturale a Davide Frattesi?

A me Mkhitaryan piace tantissimo, è un ragazzo intelligente, che sa interpretare le partite. È chiaro che può avere degli alti e bassi, il peso dell’età anagrafica comincia a farsi sentire. Magari va dosato un po’ di più, però per me è un giocatore straordinario.

De Biasi, Lautaro Martinez è ancora a secco in questa stagione. Lei a cosa imputa questo inizio a rilento?

Alla casualità, gli attaccanti sono personaggi molto particolari che vivono vari momenti della stagione. A volte non riescono a concretizzare. L’argentino ha avuto una grande occasione nel derby per andare in vantaggio. magari cambiava l’intera partita, ma ci sta. Lautaro Martinez è meglio prenderlo per le qualità che ha e per la sua capacità di essere così utile e duttile per la propria squadra.

Si ringrazia Gianni De Biasi per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.