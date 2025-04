ESCLUSIVA IN – Dalmat: «Lautaro Martinez da Pallone d’Oro! Barcellona? Serve questo»

Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha parlato con noi di Inter-News.it in esclusiva della partita contro il Bayern Monaco e della qualificazione dei nerazzurri alla semifinale di UEFA Champions League.

Cos’ha fatto la differenza nelle due partite contro il Bayern Monaco? Sia dopo il gol del pareggio di Muller all’andata che dopo quello di Kane ieri, la squadra ha avuto una reazione incredibile

Per me la partita dell’andata è stata una vittoria importante. Dopo il Bayern Monaco doveva vincere per forza ma l’Inter ha mostrato grande solidità. Sia andata che ritorno. Ha messo in campo inoltre maggiore qualità. Dobbiamo dire anche la verità: l’Inter è più forte del Bayern Monaco!

Dalmat, Lautaro Martinez è da Pallone d’Oro?

Lautaro Martinez dopo un inizio di stagione un po’ complicato sta facendo un 2025 straordinario. Fa gol e gioca benissimo. Per me oggi può essere un giocatore credibile per il Pallone d’Oro. Ora è troppo presto, ancora deve continuare così e vincere qualcosa tra campionato o Champions League. Magari tutt’e due per essere candidato.

Poi due tuoi connazionali come Thuram e Pavard. Il difensore ha segnato per la prima volta con l’Inter. Che ne pensi di entrambi?

Sono due giocatori forti. Avevo, per essere onesto, qualche dubbio su Pavard ma ha aumentato il suo livello e lo reputo un grandissimo difensore. E Thuram più gioca e più diventa completo. Dà profondità, ha forza fisica e fa tanti gol. L’Inter ha la fortuna di avere due attaccanti fortissimi. Peccato che Thuram e Pavard con la nazionale non siano considerati come quando sono all’Inter, ma la Francia ha tanti giocatori di qualità nei loro ruoli.

Dalmat, ora c’è il Barcellona. L’Inter può farcela?

Per il Barcellona sarà un’altra partita differente, un altro tipo di gioco. All’andata l’Inter dovrà essere molto forte per avere l’opportunità di vincere. Per la qualificazione fondamentale sarà l’andata, ma ci credo.

Inter, Dalmat sulla trasferta di Bologna!

La Beneamata è impegnata pure in campionato. Domenica ci sarà il Bologna, il risultato di ieri può essere uno stimolo in più in vista della partita del Dall’Ara?

Contro il Bologna sarà una partita complicata. Quando fai una partita in Champions e dopo ritorna il campionato è difficile. L’Inter comunque ha la mentalità e la rosa per essere forte su tutte le competizioni. Quando vinci non senti meno la stanchezza.

Si ringrazia Stephane Dalmat per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale‎, come indicato nel disclaimer qui sotto.