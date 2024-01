ESCLUSIVA IN – Buchanan, l’ex compagno Triantafillou: «Affare per l’Inter! Ricorda Sané»

Buchanan è il nuovo rinforzo dell’Inter arrivato dal mercato di gennaio e subito a disposizione di Simone Inzaghi. Di lui ha parlato Simon Triantafillou, ex compagno di squadra di Tajon ai tempi del Syracuse Orange nella stagione 2017-2018 e oggi centrocampista del Burlington SC in Canada. Di seguito l’intervista esclusiva realizzata dal nostro corrispondente da Londra, Alessandro Schiavone.

Buchanan all’Inter, cosa ne pensi del suo approdo?

Penso che sia un grande affare sia per l’Inter che per Tajon. Il mio ex compagno ai tempi del college negli Stati Uniti ha tutto per sfondare in nerazzurro. A prescindere dalla categoria lui ha sempre avuto successo e non ho dubbi che si ripeterà anche all’Inter. Ha lavorato tutta la vita per questo momento e non si farà intimidire dalla sfida che lo aspetterà. Avrà un grande impatto a Milano

Buchanan com’era come persona?

Ci teneva sempre che gli altri stessero bene. Non è mai stato una prima donna e non c’erano tracce di ego, ha sempre messo il talento al servizio della squadra. Buchanan era uno che lavorava duramente e tutti noi sapevamo che era troppo forte per il College Soccer. Già allora era pronto per il calcio professionista anche se lui non si è mai montato la testa. Il fatto che ancora oggi sia rimasto in contatto con tanti ragazzi ai tempi del Syracuse come me ne è la prova.

Come giocatore ti ricorda qualcuno?

Quando eravamo al Syracuse dicevamo sempre che somigliava a Leroy Sane, esteticamente e calcisticamente. E per me è simile al giocatore del Bayern: entrambi sono veloci e tecnicamente fanno la differenza con la palla al piede.

Secondo te Buchanan può rubare il posto a Dumfries?

Dumfries è un top player a livello internazionale però Tajon ha tutto per diventare il titolare di quella fascia. Cerca sempre la profondità e poi va davvero veloce. Nel suo ruolo è uno dei più forti in circolazione. Tajon è uno che non ha mai avuto paura e anche per questa sfida sarà pronto come lo era ai tempi del MLS quando diventò uno dei migliori calciatori del campionato americano nonostante all’inizio pochi avrebbero scommesso sulla sua titolarità. Ma lui con impegno ce l’ha fatta e da allora non ha fatto altro che crescere e sviluppare il suo modo giocare in continuazione. Tanti calciatori hanno talento ma non la testa. Lui invece ce l’ha ed è per questo che oggi è un giocatore dell’Inter. Ha una mentalità top, tecnica e fisico.

Buchanan è primo canadese nella storia della Serie A. Il suo arrivo in un campionato top aprirà le porte ad altri canadesi verso il grande calcio? Magari Jonathan David

È un grande traguardo per Buchanan e per tutto il Canada. Giocatori come Tajon, Alphonso Davies e Cyle Larin hanno già dimostrato che i calciatori canadesi possono arrivare ai massimi livelli. La qualificazione al mondiale in Qatar è già stato un altro grande successo perché ci ha fatto conoscere nel mondo. E ora il trasferimento di Buchanan all’Inter sta dimostrando che il calcio canadese sta andando nella direzione giusta. Adesso tanti club sono alla ricerca dei nuovi Tajon e Alphonso.

Quindi ci aspettiamo una sua visita in Italia

Sì, ho già deciso che verrò a trovare Tajon a Milano in primavera. Voglio vederlo giocare a San Siro! La Serie A è uno dei migliori tornei al mondo e l’Inter una delle squadre più forti. La Serie A è la storia del calcio, lì hanno giocato alcuni dei migliori calciatori di sempre. E rispetto ad altri campionati non c’è una corazzata superiore alle altre ma 5-6 squadre che lottano per vincere il campionato ogni anno. E ciò rende tutto più interessante! Poi in Canada e sopratutto a Toronto ci sono tantissimi italiani…. che non vedono l’ora di vedere Tajon all’opera in Serie A!

Intervista del corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone. Si ringrazia Simon Triantafillou per la disponibilità mostrata nell’intervista.