ESCLUSIVA IN – Borja Valero: «Inter, complicato a Parma! Squadra in fiducia»

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata alla redazione di Inter-News.it, Borja Valero ha offerto il suo punto di vista su alcune delle sfide più attese della 31ª giornata di Serie A. L’ex centrocampista spagnolo, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Fiorentina, ha analizzato tre partite chiave del weekend: Parma-Inter, Milan-Fiorentina e Bologna-Napoli.

Oggi giocano le tue due ex squadre: prima l’Inter in casa del Parma alle 18. Cosa ne pensi?

L’Inter sta lottando per lo scudetto, però non sarà per niente semplice contro il Parma. Lo abbiamo visto nelle ultime partite di campionato dove non è facile vincere anche con chi sta giù in classifica. Il Parma si gioca tantissimo e sarà complicato, come sono sempre state complicate le partite lì anche quando giocavo con l’Inter. La squadra però arriva con fiducia e può provare a vincere. Può continuare la sua lotta per lo scudetto.

Borja Valero, in serata poi la tua ex Fiorentina sfida il Milan a San Siro, dopo il derby di Coppa Italia

La Fiorentina giocherà una partita importantissima contro un Milan che giocherà in casa, ma che non sta vivendo proprio un bel momento. Pochi giorni fa ha giocato un derby che sicuramente gli ha tolto tante energie, quindi sarà un occasione grande per la Fiorentina per portare a casa una vittoria a San Siro.

Napoli in campo dopo l’Inter, lo scudetto passa anche da Bologna

Lo sguardo di Borja Valero si sposta poi su Napoli-Bologna, il posticipo del lunedì. Una sfida che può dire molto anche in chiave scudetto, con gli azzurri allenati da Antonio Conte che scenderanno in campo dopo i nerazzurri. Ha continuato a rispondere così alle domande della nostra redazione.

Può essere un week-end decisivo considerata anche la presenza di Bologna-Napoli lunedì sera?

Sì, ora il campionato sarà molto denso in tutte le posizioni della classifica. Ovviamente quando ci sono questi giorni di attesa fra le partite di due squadre che stanno lottando per la stessa cosa, sembra che non arrivano mai queste partite. La Serie A è molto molto bella e da tifoso è piacevole.

Si ringrazia Borja Valero per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Davide Conzales) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale‎, come indicato nel disclaimer qui sotto.