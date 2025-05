ESCLUSIVA IN – Bolzoni: «Inter, la Lazio non molla mai. Bonny e Zirkzee colmerebbero una lacuna!»

Francesco Bolzoni, ex Inter, Siena, Palermo, Novara e Bari e oggi allenatore della Pro Patria Primavera, ha rilasciato un’esclusiva a Inter-News.it. Le ambizioni nerazzurre in Serie A e Champions League e il mercato in entrata sono stati i temi trattati.

Bolzoni, Inter e Napoli sono attese da un prossimo turno di Serie A molto complicato. I nerazzurri affronteranno la Lazio in casa, mentre i partenopei saranno ospiti del Parma. Quali sono le sue sensazioni per le due sfide?

Nessuna delle due gare è semplice. La Lazio, intanto, ha dimostrato di essere una buona squadra. A volte è un po’ altalenante, ma quando va sotto non molla mai, potendo anche contare su tanti giocatori di temperamento ed esperti. Per quanto riguarda il Parma, il tecnico Christian Chivu vuole dimostrare di aver fatto un gran lavoro lì. Strappare i punti, contro una grande squadra come il Napoli, significherebbe mettersi a posto in chiave salvezza. Per cui, anche questa sfida sarà difficile.

Inter in finale di Champions League contro il PSG. Le considerazioni di Bolzoni

L’Inter si è garantita l’accesso alla finale di Champions League dopo aver superato il Bayern Monaco, ai quarti di finale, e il Barcellona, in finale. Con quali convinzioni arrivano i nerazzurri alla sfida contro il PSG?

Dopo quanto fatto contro Bayern Monaco e Barcellona, l’Inter arriva molto più sicura in finale rispetto a quanto avvenuto due anni fa. Parlerei di un 50-50 (di possibilità di vittoria finale per PSG e Inter, ndr.).

Bolzoni, quale può essere la chiave tattica dell’incontro?

Secondo me, è la solita. L’Inter deve fare un blocco basso importante, con 5+3+2 uomini per poi ripartire. Il PSG, per quanto possa preparare bene la partita, rimane una squadra che ti dà spazio, soprattutto se sbaglia la prima riaggressione.

Inzaghi, nonostante la stagione che sta disputando la sua Inter, è stato oggetto di alcune critiche dovute al fatto di aver voluto rimanere in corsa in tutte le competizioni. Lei come si pone sul punto?

Viene criticato così come succedeva ad altri allenatori vincenti. Lui sta facendo così bene che, in effetti, a volte sarebbe giusto ‘Dare a Cesare quel che è di Cesare’. Ad ogni modo, penso che faccia bene a mantenere un profilo basso lasciando perdere le critiche e dimostrando il proprio valore con i risultati.

Bolzoni, Bonny e Zirkzee sono due due dei nomi monitorati dall’Inter per l’estate. Il primo rappresenterebbe un’alternativa reale a Thuram, mentre il secondo fungerebbe da costruttore della manovra offensiva. Sono i profili giusti per l’attacco nerazzurro, secondo lei?

Sicuramente andresti a dare dei cambi lì davanti, dato che quest’anno è mancato quello. Non perché chi è andato a sostituire Thuram e Lautaro Martinez non fosse un calciatore di livello, ma per la diversità di caratteristiche. Quando esce il francese, viene a mancare la profondità, mentre in assenza di Lautaro Martinez ti mancano forza, freschezza e temperamento. Per me, quindi, quelli di Bonny e Zirkzee sarebbero dei grandi acquisti.

Si ringrazia Francesco Bolzoni per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale‎, come indicato nel disclaimer qui sotto.