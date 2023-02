ESCLUSIVA IN – Bergomi: «Inter, un vantaggio sul Milan! Inzaghi criticato, perché? Fischi a Correa…»

Beppe Bergomi alla vigilia di Inter-Milan, esprime, in esclusiva per Inter-News.it, la sua opinione riguardo il derby di Milano e le possibili scelte di formazione. Considerando il ritorno di Marcelo Brozovic tra i convocati e della condizione fisica di Romelu Lukaku in vista della stracittadina. L’ex leggenda nerazzurra poi ha anche detto la sua riguardo i fischi di San Siro rivolti a Joaquin Correa e Roberto Gagliardini, e del suo possibile sostituto la prossima stagione (attualmente in Serie B).

Bergomi siamo già in clima derby, e lei ne ha giocati tantissimi. L’Inter non deve fare l’errore di pensare di essere favorito sul Milan. Una vittoria per i nerazzurri significherebbe confermare quanto di buono fatto fin qui, mentre per il Milan una chiave di svolta.

Dici bene. Inter-Milan è una sfida delicata. Pensare alla vittoria del campionato è utopia. Quindi devi mantenere questo tipo di classifica perché la lotta per le altre tre posizioni per la Champions League è difficilissima. Non deve pensare di partire favorita: ho l’esperienza per dirti che ne ho vinti di derby dove partivo da sfavorito. In questo momento l’Inter ha un vantaggio psicologico e lo deve dimostrare sul campo. Ma attenzione: sono partite particolari che si ribaltano per una disattenzione. Quando vincevo i derby era perché rifiutavo la sconfitta. Mentalmente non volevo perdere con l’attenzione e la concentrazione. Quella è la chiave di svolta per vincere un derby.

Torna Marcelo Brozovic tra i convocati, si parla addirittura di possibile maglia da titolare nel derby. Stessa cosa per Romelu Lukaku, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta. Cosa significa per l’Inter?

Brozovic è importante, io l’ho sempre chiamato l’insostituibile però Calhanoglu lo ha sostituito bene. Metterlo dentro subito dall’inizio non ci credo. Però da qui in avanti se quello che ho visto nel secondo tempo con l’Atalanta per quanto riguarda Lukaku e Brozovic torna a disposizione. In una rotazione diventa importante averli perché sono giocatori forti. Nel derby credo che partiranno dalla panchina.

Bergomi, a Simone Inzaghi fanno notare di non aver vinto un derby in campionato, e di aver perso quello decisivo per la lotta scudetto. Ma senza ricordare i due trofei, che potrebbero essere riconfermati in questa stagione

Il Napoli in campionato è lontano e questa è una cosa negativa per tutte le altre squadre. Tendenzialmente io dico averne di annate dove ogni anno porti a casa qualcosa. Arrivavamo da dieci anni senza aver mai vinto nulla. Ora ti ritrovi con uno scudetto, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Senza dimenticare la qualificazione in Champions League con Barcellona e Bayern Monaco. Criticare Simone Inzaghi con una squadra che rispetto quella di Antonio Conte ha perso qualcosa, mi sembra eccessivo. Chiaro, chi è entrato sta facendo bene vedi Federico Dimarco che è un ragazzo eccezionale. Ho passato troppi anni senza vincere nulla. Quando vince il Milan a un punto brucia, lo capisco, ma è una cosa che va accettata. L’Inter, invece, a inizio stagione ha fatto difficoltà ad accettarlo. Perché le prestazioni inizialmente erano figlie di quello che era successo nel finale dello scorso. La squadra ha perso qualche punto di troppo a inizio stagione. Appena si è tranquillizzata ha fatto un filotto di partite vinte.

Bergomi, tra i giocatori poco tranquilli all’Inter ci sono Gagliardini e Correa, è evidente. Forse i fischi a San Siro andrebbero evitati, soprattutto se stai vincendo.

Sono d’accordo. Ci siam passati tutti, però questo è San Siro. Mi dispiace molto soprattutto per Gagliardini, perché io l’ho allenato all’Atalanta e so che ragazzo è. La sua fisicità è importante, perché noi abbiamo un centrocampo di grande qualità ma “piccolo”. Quindi giusto che ogni tanto Inzaghi li faccia riposare. Gagliardini quando entra è professionale e fa il suo. Non puoi aspettarti un dribbling da parte sua, perché è un giocatore di sostanza, ma va aiutato. Correa, invece, paga probabilmente il prezzo del suo cartellino. A San Siro amano un giocatore che entra in scivolata e lotta su tutti i palloni, un po’ come Lautaro Martinez. So quanto soffre un ragazzo quando viene fischiato dal proprio pubblico. Mi piacerebbe vederli giocare con più tranquillità. Non è importante il nome che porti sulla schiena, ma lo scudetto che porti sul cuore. Questo è quello che devono capire i giocatori, ma anche i tifosi.

A proposito di centrocampisti di sostanza ma anche bravo tecnicamente è Giovanni Fabbian, che sta facendo benissimo alla Reggina. Lo vedremo all’Inter la prossima stagione?

Io lo conosco benissimo perché alla Reggina ci gioca il fidanzato di mia figlia che è Gabriele Gori. Io Fabbian l’ho visto dal vivo: è alto 1,86cm con un fisico bestiale. Qualità tecniche e giocatore di inserimento, ha già fatto 7-8 gol. La sua forza è quella. Meno palleggiatore rispetto Barella e Calhanoglu, ma quando si butta dentro negli spazi ci va con coraggio. Io non lo lascerei andare via, al massimo lo inserisci in una trattativa per uno scambio mantenendo però il diritto di riaverlo. Lui ha l’Inter nel cuore, ricordiamoci sempre che chi viene dal settore giovanile dà sempre qualcosa in più, vedi Federico Dimarco.

