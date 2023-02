ESCLUSIVA IN – Bergomi: «Dopo Skriniar serve difensore diverso! Scalvini forte, però…»

Beppe Bergomi dopo aver parlato di Inter-Milan nella prima parte dell’intervista esclusiva a Inter-News.it (vedi QUI), si è poi soffermato sulla difesa. L’ex capitano nerazzurro ha parlato della comunicazione di Milan Skriniar, dei giocatori in scadenza e del mercato in entrata la prossima estate, citando in particolare Giorgio Scalvini. Poi ha concluso esprimendo una sua opinione riguardo la Serie A e la gestione dei settori giovanili.

Skriniar alla fine rimarrà all’Inter fino al termine della stagione. Bergomi, senza rientrare nei particolari, c’è stato secondo lei un problema nella comunicazione del ragazzo? Magari con i compagni o tifosi

Da quello che so io lui ha comunicato tutto alla squadra, i ragazzi lo sapevano. È sempre molto difficile comunicare. La chiarezza dà più consapevolezza a tutto l’ambiente, però sulla professionalità del ragazzo non ho niente da dire. L’unica cosa è che da qui alla fine entra in ballo l’emotività. Contro l’Empoli ha dimostrato di poter soffrire perché è molto emotivo. I tifosi devono accettare questo e cercare di aiutarlo.

Non sono mancati gli errori commessi dall’Inter a livello di comunicazione, non solo da parte di Skriniar

Per questo bisogna tornare a giugno dell’anno scorso perché il ragazzo era stato messo sul mercato. Si era già trovata l’intesa con Bremer e non è stata accettata l’offerta del PSG. Il ragazzo poteva fare un bel gesto alla “Bremer”, cioè rinnovare di un altro anno così da poter dare alla società la possibilità di cederlo magari stabilendo insieme una cifra. Però sono già da due o tre anni che a ogni sessione di mercato dobbiamo pensare sempre di sacrificare qualcuno per fare mercato, questa è la situazione.

A proposito di difensori e mercato, il miglior acquisto fin qui è stato Acerbi e a inizio stagione nessuno lo voleva

Io sono stato uno dei primi a dire che Acerbi andava preso la scorsa estate. Non ho mai avuto dubbi perché è un Nazionale, ed è un ragazzo di carattere. Le pressioni che vivi a Roma sono come quelle di Milano, e ciò nonostante è riuscito a resistere a una tifoseria contro. Per quanto riguarda il contratto io ci penserei prima di lasciarlo andare.

Bergomi, in difesa tanti contratti in scadenza, l’Inter rischia di dover rifondare un intero reparto. Chi confermerebbe?

Darmian va bene per tutte le stagioni, lo adoro, lo abbraccerei sempre per quello che dà. Io prenderei un difensore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, magari anche di prospettiva senza spendere cifre enormi. Un giocatore che abbia nelle sue corde la velocità, perché i nostri sono bravi, però a campo aperto fanno un po’ più fatica. Per questo noi solitamente rischiamo accettando l’uno contro uno. De Vrij e Acerbi li terrei a cifre giuste, perché devono capire che fanno parte di questa squadra e di non pretendere chissà cosa. Bastoni ce l’hai e rinnoverei anche D’Ambrosio perché è molto utile.

Scalvini dunque è il profilo giusto per la prossima stagione? Anche se l’Atalanta adesso chiede tantissimo, ma non è ancora una sicurezza…

Sono tanti soldi, ma il ragazzo è interessante perché è un 2003 e gioca in Serie A con l’Atalanta e non è facile. Ha grande personalità. La colpa è un po’ nostra perché con poche prestazioni spesso esaltiamo fin troppo le qualità di questi ragazzi, anche se non parlo di lui. Il calcio italiano nell’ultima sessione di mercato ha speso 28 milioni, sembra un campionato di passaggio il nostro. Per quello devi avere delle intuizioni importanti e che non puoi sbagliare. Poi però devi avere anche le capacità di valorizzare. Come calcio italiano dobbiamo stare in piedi come idee. Per esempio penso alla infrastrutture: fondamentali per la crescita dei giovani ragazzi e avere il coraggio di metterli dentro se vogliamo sopravvivere, dato che non possiamo competere con la Premier League.

Si ringrazia Beppe Bergomi per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Davide Conzales) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.