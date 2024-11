ESCLUSIVA IN – Berenbruch, l’agente: «Sogna l’Inter! Under-23 prossimo step»

Thomas Berenbruch è il volto di questo inizio di stagione dell’Inter Primavera, seconda in campionato e prima nella classifica di UEFA Youth League. Il classe 2005 è al secondo anno di Under-20, in esclusiva per noi di Inter-News.it ha parlato il suo agente Giovanni Bia.

Giovanni, Berenbruch ha iniziato la stagione come aveva finito la scorsa. 6 gol e 2 assist tra campionato e UEFA Youth League, siete soddisfatti del suo rendimento e dell’evidente crescita del ragazzo?

Sì ovviamente, confermarsi è sempre difficile. I gol sono uno specchietto, le prestazioni invece sono di alto livello. La sua crescita è stata esponenziale, siamo decisamente contenti. Quest’anno Berenbruch ha maggiori responsabilità perché è uno dei più “vecchi” del gruppo, lui è contento di assumersele e si sente molto importante per questo motivo. Ha l’atteggiamento giusto, si allena bene e gioca in maniera altrettanto positiva.

Ha rinnovato da poco con l’Inter, vuole giocarsi le sue carte con la maglia nerazzurra nel prossimo futuro?

Il sogno di ogni ragazzo è quello di giocare con la maglia dell’Inter. Se lo chiediamo a tutti i ragazzi del Settore Giovanile ci risponderanno allo stesso modo, perché crescono qui e indossano questa divisa. Ci è andato molto vicino nel mese scorso con le 4-5 panchine che ha fatto con la Prima Squadra. Chiaramente il futuro oggi è difficile prevederlo, secondo me è molto importante che lui segua gli step giusti di crescita. Deve avere le possibilità giuste e essere in condizione di dimostrare le sue qualità quando viene chiamato in causa. Poi dopo dipenderà molto da lui e da come risponderà. Oggi è difficile, è molto importante che non si velocizzi il suo percorso. Bisogna saper leggere i momenti, dovrà arrivare solo quando è pronto. Toccare quel mondo lì senza esser pronti non è il modo in cui vogliamo che cresca. Anche se va un anno dopo non è un problema. Il suo sogno è comunque vestire la maglia dell’Inter, anche per un esordio.

Berenbruch, le parole dell’agente tra Under-23 e mercato!

Giovanni, per Berenbruch avete già parlato con la società del percorso di crescita del calciatore? Andrà in prestito nei prossimi mesi o c’è in ballo qualcosa con il nuovo progetto dell’Under-23?

Ci sentiamo ogni giorno con la società dell’Inter, ma ci aggiorniamo prevalentemente su come stanno andando le cose. Se sono contenti, se sono soddisfatti del rendimento del calciatore. Anche Thomas ci dice se le cose vanno bene, siamo fondamentalmente una squadra. Facciamo di tutto per far sì che Berenbruch vada in campo con la testa libera. Se dovesse esserci l’Under-23 dell’Inter sarebbe un grande step non solo per Berenbruch, ma anche per tutti i giocatori del Settore Giovanile dell’Inter. Aiuterebbe tutti, in un Settore Giovanile importante come questo avere un’altra squadra sarebbe fondamentale. Tutto ciò per Berenbruch vale ovviamente prendendo in considerazione la sua stagione, quindi come proseguirà lui stesso. Non so dirti se effettivamente rimarrà o andrà in prestito, perché se lo chiama una squadra di Serie B e vuole andare sarà lui stesso a decidere. Può pensare anche di farlo, è difficile oggi dire cosa sia giusto e sbagliato. L’importante è che sia sereno e faccia bene, l’Under-23 sarebbe un vantaggio perché sarebbe più vicino alla Prima Squadra.

Berenbruch ha fatto una doppietta incredibile con il Manchester City, qualcuno ha bussato alla porta dopo quella prestazione?

I gol e la sua prestazione sono stati l’ultimo pensiero di Thomas, che è stato molto più felice della vittoria della sua squadra. Per l’Inter era una partita in un campo difficile e molto delicata, ha dovuto soffrire e mettersi dietro. La doppietta è stata decisiva, fa audience e notizia però Berenbruch è concentrato solo sull’Inter. È un ragazzo per bene, era soddisfatto di aver vinto una partita così difficile come quella con il Manchester City. Sono arrivati complimenti per il nostro ragazzo, ma sono solo parole.

Si ringrazia Giovanni Bia per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Emanuele Rossi) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.