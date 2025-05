ESCLUSIVA IN – Ballotta: «Inter-Barcellona? Come all’andata. Carlos Augusto può essere l’ideale»

Marco Ballotta, storico portiere capace di giocare in Serie A fino a 41 anni e 203 giorni, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, analizzato nelle sue varie sfaccettature, è stato il tema trattato.

Ballotta, alla luce del risultato dell’andata e del momento vissuto da Inter e Barcellona, che partita si aspetta?

Non penso che si vedrà una partita diversa da quella dell’andata. Il Barcellona attaccherà e riproporrà le stesse condizioni del Montjuic, mentre l’Inter dovrà essere attenta per poi cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno nel match. Rivedo, quindi, la partita dell’andata (conclusasi con il punteggio di 3-3 al Montjuic, ndr.).

Lautaro Martinez e Lewandowski hanno recuperato per il match di San Siro. Come cambiano, rispettivamente, l’Inter e il Barcellona con i propri riferimenti offensivi in campo (dal secondo tempo, nel caso del polacco)?

Cambiano i riferimenti offensivi, ma il modo di giocare ne risente in misura minore. L’Inter giocherà allo stesso modo, mentre il Barcellona avrà, con Lewandowski, un finalizzatore diverso rispetto a coloro che hanno giocato al suo posto. Conosciamo il valore del polacco, i gol che ha siglato, per cui dovrà essere attenzionato maggiormente.

Ballotta, con un Dimarco che non appare al meglio della propria condizione, potrebbe essere Carlos Augusto la soluzione da adottare dal primo minuto? Effettivamente, Dimarco non sta attraversando un buon momento di forma. Il cliente avuto all’andata, Lamine Yamal, lo ha messo veramente in difficoltà. Forse, un’alternanza con Carlos Augusto potrebbe essere l’ideale in questo momento, dato che l’italiano ha bisogno di recuperare. Siamo nella fase delicata del Campionato e della Champions League, per cui deve giocare chi è in forma. Si ringrazia Marco Ballotta per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.