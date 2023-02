ESCLUSIVA IN − Bagni: «Inter-Milan, vedo una favorita! Perisic spettacolare, Skriniar…»

Salvatore Bagni, ex giocatore dell’Inter dal 1981 al 1984, ha rilasciato un’intervista esclusiva su Inter-News.it. Tanti i temi toccati: dal Derby a Milan Skriniar, passando per il centrocampo nerazzurro, la lotta Scudetto e quella Champions League. Una menzione anche a Ivan Perisic, individuato da Bagni come una delle vere mancanze di questa Inter. Questo e altro nell’intervista all’ex giocatore.

Bagni, l’Inter doveva cedere Milan Skriniar anche per monetizzare qualcosa oppure alla fine è stata la soluzione più corretta la sua permanenza?

Le decisioni dipendono sempre dalla società, non c’erano le condizioni per poter andare via adesso. Skriniar rimarrà fino a giugno all’Inter ed è un giocatore che serve a Simone Inzaghi assolutamente. In questo momento non poteva lasciarlo andare senza avere un sostituto all’altezza.

Al Derby Inter-Milan lo farebbe giocare Skriniar?

Ma certo che lo farei giocare dal primo minuto. Skriniar è un professionista. Quelli che vanno in scadenza devono onorare la maglia fino all’ultima partita. Al Napoli è successo con Dries Mertens e Lorenzo Insigne, che hanno giocato con impegno e professionalità pur di sapendo di lasciare il club a fine stagione.

Bagni da ex centrocampista, si aspettava un Hakan Calhanoglu così performante in quella zona di campo (regista)?

Calhanoglu ha tante qualità, può fare il regista davanti la difesa, la mezzala, il trequartista. È un giocatore che unisce oltre alla qualità tecnica anche la corsa, l’agonismo e l’intelligenza. Sostituire Marcelo Brozovic non è una cosa da poco, ma il turco ha fatto benissimo.

Tra il turco e un Marcelo Brozovic in condizione, Bagni, chi farebbe giocare in quel ruolo?

Da capire con quale condizione rientra Brozovic. Se sarà al 100% dovrà giocare, penso. Si riformerà il centrocampo con Brozovic, Nicolò Barella e Calhanoglu. Non è che poi ci siano tante altre soluzioni. C’è poi anche Henrikh Mkhitaryan che è un giocatore di qualità, un giocatore che sposta. Non dimentichiamocelo. L’Inter ha fatto una grande operazione prendendolo a zero dalla Roma.

E Kristjan Asllani, le piace? Merita più spazio?

Ha bisogno di tempo, per la sua età mi piace sì e molto. Però bisogna dargli anche il tempo giusto, un minutaggio con calma. San Siro non è che si aspetta tanto, San Siro vuole giocatori di livello.

Inter-Milan, il Derby di Milano

Bagni, secondo alcuni l’Inter parte favorita al Derby contro il Milan. È d’accordo?

Direi proprio di sì. Dobbiamo sempre analizzare il momento delle due squadre. L’Inter sta meglio anche se ha i suoi alti e bassi. Il Milan non si è più ritrovato dopo il 2-2 con la Roma. È caduto veramente in una crisi nera. Si è vista allontanarsi progressivamente dal Napoli e anche fisicamente è crollato. Con la Roma ha fatto una normale partita, poi ha preso quei due gol nel finale e da lì è caduto in un oblio. Non so il perché! Ha preso 9 nove gol in due partite, quattro con la Lazio e cinque col Sassuolo, meritati!

Stefano Pioli sta pensando di cambiare modulo (passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3), è la decisione più corretta dopo le ultime sconfitte?

È stato corretto fino adesso il 4-2-3-1, poi ci sono momenti in cui la squadra non gira, non risponde e hai bisogno di più copertura. Il Napoli ha sempre giocato col 4-2-3-1 l’anno scorso, quest’anno ha arretrato Zielinski. Non è solo per quello che il Napoli gira a mille. Ovviamente serve ritrovare un po’ di equilibrio a centrocampo e questo è quello che vuole fare Pioli. Due centrocampisti centrali fanno fatica ad allargarsi, a coprire centralmente. I due esterni sono due attaccanti. Si fatica a coprire con continuità.

Bagni, tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko, chi farebbe giocare?

Dzeko tutta la vita. Se lo merita tutto, poi è anche in una condizione e in una voglia mentale che lo contraddistingue adesso. Forse neanche l’Inter se lo aspettava di trovare in questi 5-6 mesi un giocatore del genere. La sua qualità è riconosciuta da tutti, partecipa attivamente e inoltre ha anche una continuità realizzativa importante.

Lotta Scudetto e Champions League

Bagni, Napoli irraggiungibile o c’è ancora margine per la lotta Scudetto?

Il Napoli vincerà con 15 punti di vantaggio! Non si dice, ma lo sanno tutti. Lo dice Massimiliano Allegri, Pioli e anche Inzaghi. Loro si devono giocare un posto per la Champions League. Il Napoli è di un’altra categoria assolutamente. Invece le altre squadre si ruberanno punti fra di loro. Il Napoli è invincibile, non ha punti deboli. Ha tutti i giocatori che possono segnare e l’unico che non segna è quello che fa gli assist, ovvero Mario Rui.

A proposito di Napoli, Bagni, se dovesse scegliere l’uomo copertina di questa stagione tra Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo. Chi sceglierebbe?

Prendo sempre il giocatore che determina le partite, Osimhen. Ho sempre creduto nelle sue potenzialità, è migliorato tantissimo nel gioco, nel comportamento in campo. Un giocatore che il Napoli venderà a 120-130 milioni, un giocatore devastante.

Bagni sulla Corsa Champions League: secondo, terzo e quarto posto a chi andranno?

Al secondo posto l’Inter, che era già favorita a vincere lo Scudetto lo scorso anno ed era favorita anche in questa stagione. L’anno scorso ha buttato il titolo e quest’anno ha perso tanti punti all’inizio. Ha avuto tanti problemi come gli infortuni di Lukaku e Brozovic. Ma soprattutto anche la mancanza di Ivan Perisic. Si stanno accorgendo adesso che Perisic è un giocatore universale. Perisic è forse l’unico centrocampista offensivo capace di fare tutta la fascia. Dimarco? Si sta comportando molto bene, ci sarà un motivo anche se gioca titolare lui e non Robin Gosens. Ripeto Perisic era un giocatore incredibile per qualità nel gioco, giocate, copertura. Spettacolare! Terzo posto dico ancora il Milan. Per il quarto posto, sarà una bella lotta tra Roma e Lazio.

