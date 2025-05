ESCLUSIVA IN – Accomando (DAZN): «Per de Vrij l’Inter eserciterà l’opzione di rinnovo! David? Più fattibili altri 2»

Orazio Accomando, giornalista di DAZN ed esperto di calciomercato, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il futuro di Stefan De Vrij, il possibile ingaggio di Jonathan David e altre vicende di mercato sono stati i temi affrontati.

Accomando, quanto c’è di vero nelle voci relative all’interesse dell’Al-Hilal per Inzaghi? Il tecnico dell’Inter rinnoverà, o il suo futuro è al momento incerto?

Le voci sono vere, tanto vere. Inzaghi, però, è giustamente concentrato sul finale di campionato e sulla finale Champions League e non vuole parlare con nessuno prima del 31 maggio. Credo che, con i tanti impegni che ha, l’Inter non cambierà allenatore quest’anno.

Capitolo difesa, l’Inter riflette sui movimenti in entrata e uscita: parola ad Accomando

In difesa l’Inter farà qualcosa in uscita? Bisseck, in particolare, potrebbe davvero partire in estate?

Secondo me è difficile. La difesa è il reparto con più incognite, in virtù anche dell’età di Acerbi e De Vrij. Se poi dovesse arrivare un’offerta folle…

Accomando, l’Inter è orientata a esercitare l’opzione di rinnovo annuale per De Vrij? In entrata, si farà comunque qualcosa?

Mi risulta che l’Inter eserciterà l’opzione di rinnovo. In ogni caso, credo che un nuovo centrale arriverà in estate.

Per quanto riguarda il centrocampo, sono vere le voci di una possibile cessione di Asllani in estate? In caso di sua uscita, arriverebbe un altro innesto oltre a Sucic?

Asllani non è incedibile, così come Frattesi. Tanto dipenderà dalle uscite e – di conseguenza – dal budget a disposizione per le entrate. Comunque, Sucic è un gran bel player.

Accomando, in attacco l’Inter sembra intenzionata a compiere una vera e propria rivoluzione. Come stanno realmente le cose sul fronte David e su quello legato a Bonny e Zirkzee? L’Inter potrebbe ingaggiarne due?

Sicuramente andranno via Arnautovic e Correa. Credo che Taremi resti un altro anno. In entrata, secondo me l’ingaggio di David è difficile, a meno che non vada via Thuram. Bonny e Zirkzee li vedo più fattibili.

