ESCLUSIVA IN – Festa: «Questo il vero Barella, non può snaturarsi! Inter, consapevolezza dal Benfica»

Festa, oltre ad aver giocato all’Inter per ottantotto volte fra il 1993 e il 1996, è stato l’allenatore che ha fatto esordire Barella in Serie A (Cagliari-Parma, 4 maggio 2015) e che lo ha voluto a Como in prestito a gennaio 2016. L’ex difensore, intervistato in esclusiva da Inter-News.it, festeggia anche la vittoria di martedì sul Benfica.

Festa, si può dire che col Benfica si sia vista finalmente l’Inter che mancava da tempo?

Sicuramente. Mi sono divertito a vedere un’Inter in quella maniera, molto competitiva contro una buona squadra. Non è facile giocare contro il Benfica in casa loro, ma è stata una partita equilibrata e di compattezza creando tante occasioni. Poi ci sono giocatori come Barella e Bastoni che hanno fatto una grandissima partita: i singoli hanno fatto la differenza.

Non può essere un caso, al di là del gol, che questa prova sia coincisa col ritorno di Barella a pieno regime.

È chiaro che lui ha fatto molto bene, questo è il vero Barella. Deve continuare a mantenere le stesse caratteristiche di prima, di uno che corre sempre ed è generoso, con la qualità che in questi anni è migliorata moltissimo. Invece mi sembrava che di recente volesse giocare solo con la qualità. Lui però non può snaturarsi, deve continuare a correre sempre: se gioca a questi livelli è un giocatore fortissimo.

Dal periodo in cui l’ha allenato cosa si notava già di Barella che ora ha pienamente sviluppato?

Grande personalità, grande corsa. Chiaramente quando giocava sia a Cagliari sia a Como con me non aveva questa qualità e queste giocate da fuoriclasse. Adesso gestisce la palla molto bene, è migliorato molto in questi anni e già si vedeva che era uno diverso dagli altri, anche per la sua sfrontatezza, caparbietà e voglia di vincere. Correva tantissimo, lo monitoravamo col GPS durante le partite e aveva dei risultati strepitosi: era sempre quello che correva di più. Si vedeva che era un giocatore importante, poi ha grande personalità. Anche quando era ragazzino se usciva un pallone era il primo ad andare a rincorrerlo, aveva voglia di dare il massimo.

Adesso arriva il Monza, c’è la necessità di riprendere la marcia anche in campionato. Secondo Festa cosa non ha funzionato nell’Inter del 2023?

È difficile dirlo, perché vedendo la partita col Benfica c’erano lo stesso allenatore e gli stessi giocatori: non è che prima erano scarsi e ora sono diventati bravi. Ci sono magari certi meccanismi, però la squadra è competitiva. Ci aspettavamo di più, questo di sicuro.

Come si può uscire da un momento così difficile?

La vittoria aiuta, porta entusiasmo. Il calendario è difficilissimo, ma la vittoria col Benfica ha dato consapevolezza di potersela giocare ad alti livelli. Dopo una prestazione così, se la squadra riesce a recuperare bene dal punto di vista fisico, penso ci sia la possibilità di fare una grande partita col Monza e poi quella in casa avendo un passo in semifinale.

Lukaku alterna prestazioni come il Benfica a errori pesanti davanti alla porta. Qual è la vera versione?

Lukaku è fortissimo quando sta bene fisicamente. Lui, per il tipo di fisico che ha, non è che abbia una grandissima qualità sullo stretto: è un giocatore che fa del suo strapotere fisico la sua forza. Quando non è al 100% fa un po’ di fatica: è determinante la condizione.

