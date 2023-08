ESCLUSIVA IN – Festa: «Inter meglio dell’anno scorso! Pavard nome giusto»

Festa è un doppio ex di Cagliari-Inter: ha iniziato la sua carriera da calciatore in rossoblù ed è passato in nerazzurro nel 1993. In vista della partita di stasera, la redazione di Inter-News.it lo ha intervistato per valutare sia i temi dal campo sia quelli dal mercato, con un giudizio da ex difensore e ora allenatore sul possibile arrivo di Pavard.

Festa, quale sarà la chiave della partita di stasera?

L’Inter non ha bisogno di presentazioni, nel senso che è una squadra in salute e finalista di Champions League. È una squadra che, secondo me, è anche meglio dell’anno scorso: sappiamo la forza dell’Inter. Il Cagliari viene da un’ottima prestazione col Torino, di personalità e giocandosela alla pari. Ha dimostrato ottima organizzazione e grande determinazione, ci sono i presupposti per una buona stagione. Avrà tanto pubblico, dopo gli oltre 13.000 abbonati, e il tutto esaurito farà sì che i tifosi spingano, però i valori fra le due squadre sono diversi: l’Inter è una squadra che ha altri obiettivi rispetto al Cagliari, che dovrà fare la partita perfetta.

L’Inter vista col Monza l’ha convinta?

L’Inter è un’ottima squadra. Io penso che sarà tra le protagoniste, ha un allenatore che ormai è super collaudato ed è stato riconfermato. Ogni volta che è in discussione Inzaghi tira fuori qualcosa, la finale di Champions League ne è la dimostrazione. Può fare una stagione da protagonista.

Di contro c’è il Cagliari di un allenatore che Festa conosce bene, Ranieri.

Dopo quello che è riuscito a fare l’anno scorso, dove solo Ranieri sarebbe riuscito a mettere in piedi una situazione del genere, è ripartito chiedendo garanzie alla società. Credo stia costruendo una rosa adatta alla Serie A, con giovani interessanti che credo ci metteranno poco ad abituarsi alla mentalità di Ranieri. Dalle prime uscite vedo che ha i presupposti per far bene, poi per fare risultato servirà una partita perfetta.

Proprio in un Cagliari-Inter con Ranieri allenatore rossoblù arrivò il suo esordio in Serie A: il 9 settembre 1990, 0-3 al Sant’Elia.

Klinsmann fece tripletta, ma ci tengo a precisare che non lo marcavo io: io marcavo Serena, lui lo marcava Valentini (ride, ndr). Fu un esordio fantastico, una realizzazione di un sogno: un cagliaritano che gioca in Serie A col Cagliari dopo aver iniziato dalla Serie C. È stato un ricordo fantastico, poi ci salvammo con un gran girone di ritorno: Ranieri era già un allenatore di livello, che riusciva a leggere molto velocemente le situazioni. Spero di andare presto a trovarlo ad Assemini, poi non voglio disturbarlo durante il suo lavoro.

Quattro giorni alla fine del mercato, il nome in difesa è solo uno: Pavard.

Secondo me Pavard è forte, è un bel giocatore. Potrebbe sicuramente essere il nome giusto: ha qualità. Bisogna capire come il Bayern Monaco la vede, perché mi sembra che ci sia qualche problemino. Se non dovesse arrivare Pavard non so, sinceramente, chi potrebbe arrivare.

Ha giocato anche nella Roma. Festa, che idea si è fatto della questione Lukaku?

Sembra una barzelletta, perché sono state dette tante di quelle cose… Sia da parte sua, sia da parte delle società sia da parte della stampa non si capisce più nulla. Spero per la Roma che vada motivato per ottenere risultati, poi lui deve essere in piena forma fisica: se lo è Lukaku potrebbe essere determinante. Sul tradimento all’Inter ormai queste cose nel calcio non contano più: vedi Mancini, ormai non esistono più le bandiere. Solo pochi possono dire di giocare per amore, le altre sono frasi fatte e le scelte si fanno per convenienza economica personale. Io non mi scandalizzo, né faccio una critica a Lukaku: ormai è cambiato il calcio rispetto a prima.

