ESCLUSIVA – Ag. Di Gregorio: “Rinnoviamo con l’Inter! Monza meta gradita”

Michele Di Gregorio, giovane portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter e in prestito al Pordenone in Serie B, continua a sbalordire grazie alle sue prestazioni, e di recente ha anche mandato messaggi chiari alla società riguardo il suo futuro (vedi articolo). Oggi, in esclusiva per Inter-News.it, ha parlato Carlo Alberto Belloni, agente del ragazzo.

PROLUNGAMENTO VICINO – Michele Di Gregorio, attualmente in prestito al Pordenone, ha un contratto con l’Inter fino al 2022. Carlo Alberto Belloni, suo agente, conferma la volontà di prolungare il suo contratto: «La priorità del ragazzo è l’Inter? Sì, assolutamente. Rinnoviamo fino al 2024! Nei prossimi giorni dovremmo definire tutto. Tornare in nerazzurro? Questo è il sogno, poi bisogna capire se siamo bravi a realizzarlo. Ad oggi l’idea è quella di continuare il rapporto che ci lega con l’Inter e prolungare il contratto».

FUTURO DI GREGORIO – Di Gregorio nel corso di questa stagione ha attirato l’interesse anche del Monza, club di proprietà di Silvio Berlusconi appena promosso in Serie B: «Ci sono stati dei contatti con il Monza, è uno dei primi club che ha chiesto informazioni sul ragazzo: stiamo lavorando. Con il mercato a settembre faremo le nostre valutazioni, il Monza comunque è una meta gradita».

