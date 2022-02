ESCLUSIVA IN – Caicedo recuperato per Napoli-Inter! Prima volta in gruppo

Caicedo sarà a disposizione di Inzaghi (squalificato, in panchina andrà Farris) domani per Napoli-Inter. L’attaccante è in partenza per la Campania, in vista del big match di Serie A, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione.

RECUPERATO! – Felipe Caicedo ce la fa per Napoli-Inter di domani. Come raccolto in esclusiva dal nostro inviato, Roberto Balestracci, c’è anche l’attaccante fra i giocatori in partenza da Milano direzione Campania, e per lui si tratta della prima convocazione. L’ecuadoriano, preso dal Genoa negli ultimi giorni del mercato di gennaio, aveva saltato il derby e la Coppa Italia contro la Roma a causa di un affaticamento agli adduttori. Ora per Caicedo il pieno rientro in gruppo e la possibilità domani di esordire in nerazzurro. Come ovvio, sono assenti per domani anche Joaquin Correa e Robin Gosens infortunati oltre ad Alessandro Bastoni, che è sia infortunato sia squalificato. Ma intanto Caicedo darà un’opzione in più all’attacco.