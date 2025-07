IN – De Winter, l’Inter può sfruttare un vantaggio! Le tempistiche

De Winter è un nome che piace all’Inter per rafforzare il proprio reparto arretrato. Arrivano gli ultimi aggiornamenti da parte di Inter-News.it.

TANTO LAVORO – L’Inter lavora per rafforzare il proprio reparto offensivo e, a tal proposito, il sogno Ademola Lookman ha tutte le carte in regola per trasformarsi in realtà (vedi articolo). Ma la dirigenza nerazzurra si sta adoperando anche per regalare a Cristian Chivu un nuovo difensore. Oltre a Giovanni Leoni, il preferito per l’allenatore rumeno, piace tanto Koni De Winter. Il difensore del Genoa, su cui la Juventus avrebbe anche una piccola quota di partecipazione in caso di cessione, è cresciuto moltissimo nell’ultima stagione, diventando praticamente inamovibile sotto la gestione di Patrick Vieira. L’asse Milano-Genoa è sempre piuttosto caldo, come dimostra anche l’ultimo affare appena concluso, con Valentin Carboni in prestito secco per un anno al Grifone. Per quanto riguarda De Winter, arrivano alcuni aggiornamenti dopo un lavoro di ricerca da parte della redazione di Inter-News.it.

De Winter piace da tempo all’Inter, ecco quanto filtra

LE ULTIME SUL BELGA – L’Inter segue da tempo De Winter ed è un profilo che piace molto. Inoltre, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il giocatore classe 2002 gradirebbe la destinazione perché l’Inter comunque gli permetterebbe di fare quel determinato salto a cui lui sta ambendo. Le prossime settimane ci diranno se l’affare si potrà fare o meno. Il ragazzo non piace solo al club nerazzurro, ma ci sono anche un altro paio di club dall’Italia, più occhi dalla Premier League e dal Portogallo.