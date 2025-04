ESCLUSIVA IN – Colonnese: «Chi ha avuto dubbi su Lautaro Martinez un folle! Bologna un bivio»

Francesco Colonnese, ex calciatore nerazzurro, ha parlato in esclusiva con noi di Inter-News.it. Il tema principale è stato ovviamente la qualificazione alla semifinale di Champions League dell’Inter contro il Bayern Monaco. Una parola infine sul prossimo turno di campionato.

Colonnese, l’Inter ha meritato la qualificazione con il Bayern Monaco? Si aspettava questo risultato?

Sì, ha meritato la qualificazione perché ha giocato una partita da grande squadra sia all’andata che al ritorno. Ha saputo soffrire e reagire alle difficoltà. Si è compattata nei momenti di difficoltà e poi ha avuto il merito di riuscire con colpi di classe dei suoi campioni, Lautaro in primis, a portare a casa la qualificazione.

Lautaro Martinez ha ormai raggiunto un livello mondiale?

Chi ha dubbi o ha avuto dubbi su di lui quando non segnava era un folle. La storia di Lautaro Martinez, da quando era in Argentina, è quella di un bomber. Ha sempre fatto gol pesanti, è un leader, in questi anni si è migliorato molto. Ora è un giocatore completo, sa far tutto. Aiuta la squadra, gioca anche se non è al meglio, quindi spesso è stato criticato ma perché non stava bene dal punto di vista fisico. Lautaro Martinez è un giocatore fenomenale, è il volto dell’Inter.

Quale è stato l’episodio decisivo tra le due partite?

La reazione dopo l’1-0 in casa di ieri. Al gol di Kane la reazione è stata immediata con il gol su angolo di Lautaro Martinez. Lì poteva cascare tutto addosso, la squadra poteva franare. Stava giocando bene e la rete dei tedeschi era inaspettata. La squadra invece ha reagito da grandissima squadra, lo stadio anche ha avuto i suoi meriti perché ha trascinato i suoi beniamini fino alla fine.

Inzaghi è stato spesso criticato in questa stagione, lei invece come giudica l’allenatore dell’Inter?

Io lo dico da sempre, forse sono stato l’unico a parlarne bene perché lo conosco dai tempi della Lazio. Sapevo dei valori della persona, delle sue qualità, mi ha stupito molto la sua tranquillità nel momento in cui l’ambiente non era contento di lui. Si merita il meglio, è migliorato in tutti i punti di vista e ha fatto sì che l’inter giochi un calcio europeo. L’Inter non ha mai giocato così bene negli ultimi anni ed è solo merito suo.

Colonnese, il Triplete è nelle potenzialità dell’Inter?

La squadra è forte, è compatta, ha qualità e ci crede. L’Inter ormai ha la consapevolezza di essere forte e di essere nel momento decisivo della stagione. Per vincere le partite ci vuole anche fortuna. Tutto è aperto, perché no?! L’Inter deve proseguire con la convinzione di poter raggiungere questo traguardo.

Inter, ora il Bologna! L’analisi di Francesco Colonnese

L’Inter parte favorita con il Bologna o accuserà la stanchezza della gara europea?

No, assolutamente no. Non parte favorita anche se è forte. Il Bologna viene da una brutta sconfitta a Bergamo ma è altrettanto forte. Ci sarà da recuperare energie che non so dove troverà la squadra. Sarà una dura battaglia, è il bivio importante per la lotta allo scudetto. Gioca contro una squadra forte in un campo in cui la tradizione non è delle migliori. Qualche anno fa il Dall’Ara gli costò caro. L’Inter deve trovare il gruppo, l’energia e i campioni che hanno portato al risultato di ieri. Secondo me molto passa dalla gara di domenica per il futuro!

