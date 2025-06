IN – Carboni, parla Izco: «Ora sta bene! Futuro? Importante una cosa…»

Valentin Carboni poco meno di un anno fa diventava un giocatore dell’Olympique Marsiglia in prestito, ora è partito con l’Inter verso gli Stati Uniti. Il talento classe 2005 viene da un grave infortunio. Ne ha parlato in esclusiva con noi di Inter-News.it Mariano Izco, ex calciatore di Serie A vicino alla famiglia del giocatore e presente alla firma con il club francese.

UN ANNO SFORTUNATO – Valentin Carboni avrebbe dovuto vivere la stagione della sua consacrazione, ma non è andato nulla come ci si aspettava. Il talento dell’Inter era stato acquistato in prestito dall’Olympique Marsiglia nella scorsa estate e doveva essere un elemento centrale del nuovo progetto di Roberto De Zerbi. Prima al Monza in Serie A, poi in Ligue 1 per continuare a crescere. La sfortuna però ha colpito Carboni, che a ottobre ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento con l’Argentina.

RITORNO – Agli inizi di febbraio Valentin Carboni è tornato a Milano: Olympique Marsiglia e Inter hanno trovato l’accordo per la risoluzione del prestito. L’argentino ha proseguito il suo percorso di recupero in Italia con un solo obiettivo in testa: tornare in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il 18 giugno ci sarà la prima partita dei nerazzurri contro il Monterrey, il classe 2005 è partito oggi con i compagni ed è pronto a tornare in campo.

Carboni e il suo futuro: Izco spiega la situazione!

TRA PRESENTE E FUTURO – La situazione del reparto offensivo dell’Inter è in continua evoluzione. Marko Arnautovic lascerà a fine contratto il 30 giugno, Joaquin Correa ha già salutato. Negli Stati Uniti ci saranno Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Sebastiano e Pio Esposito, Mehdi Taremi e proprio Valentin Carboni. L’argentino non è sicuro della permanenza, ne ha parlato in esclusiva con noi anche Mariano Izco. L’ex calciatore di Serie A è vicino alla famiglia del giocatore e ha presenziato la firma dello scorso contratto in Francia con l’Olympique Marsiglia. Izco ha detto precisamente: «Carboni ora sta bene, ma adesso è molto presto per sapere qualcosa del suo futuro. Per me ora è molto importante che sia partito con l’Inter per il Mondiale per Club. L’obiettivo è recuperare al 100% dall’infortunio!».