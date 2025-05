ESCLUSIVA IN – Budan: «Dumfries completo, era ridicolo criticare l’Inter! Sucic è concreto»

Igor Budan ex attaccante croato che in Serie A ha vestito le maglie di Palermo, Parma e Atalanta, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero all’indomani di Barcellona-Inter con Dumfries super protagonista. Poi uno sguardo anche sul connazionale Petar Sucic, che dal primo giugno sarà nerazzurro.

Budan, hai visto Barcellona-Inter? Ti aspettavi una partita del genere, anche visto il momento dei nerazzurri, che erano reduci da tre sconfitte di fila contro Bologna, Milan e Roma?

Visto il momento, il fare gol subito ha riportato nuovamente quell’autostima importante, dopo queste tre sconfitte contro squadre comunque forti come Bologna, Milan e Roma. Ci può stare un po’ di calo e poi le partite possono prendere traiettorie diverse, ma giudicare l’Inter per queste sconfitte era ridicolo. Perché, comunque, stanno facendo un campionato importante e, nonostante il divario di tre punti, rimarrà aperto fino all’ultimo minuto.

Denzel Dumfries è stato un fattore. È oggi il migliore nel suo ruolo?

Assolutamente! Si sta dimostrando come uno dei migliori nel suo ruolo, praticamente stiamo parlando di un giocatore completo.

Un altro protagonista è stato Lamine Yamal. Che dire, giocatore sublime, e ha soli 17 anni! Forse nemmeno Messi era così forte alla sua età. Che ne pensi, Budan?

Che dire! Già da due anni sta dimostrando queste qualità. L’ho visto anche dal vivo ed è veramente un giocatore di grandissimo talento come sono stati i più grandi negli ultimi decenni. Possiamo solo aspettarci una crescita ancora maggiore. Come ha detto anche Hans-Dieter Flick (allenatore del Barcellona, ndr) è stato lui a trascinare il ritmo e la squadra, caricandosela sulle spalle.

Ora si deciderà tutto a San Siro. Vedremo un’altra partita di questo tipo? Che percentuali dai di passaggio all’Inter?

Farei un 50 e 50. L’Inter ha dimostrato di essere alla pari, anche perché poteva portare a casa anche la vittoria. Mi aspetto di nuovo una partita importante, dove entrambe cercheranno di segnare e vincere. Per noi amanti del calcio sarà un’altra partita da guardare assolutamente.

Con Budan, anche uno sguardo al campionato e su Sucic

Campionato ormai andato? Sarà del Napoli?

Il Napoli è concentrato sul campionato e ha avuto continuità durante tutto l’anno. Sarà un grande finale.

Budan, un pensiero su Petar Sucic, che in estate sarà dell’Inter. È il giocatore che serve ai nerazzurri?

Sucic è un giocatore importante, come doti tecniche e fisiche. L’Inter lo ha rubato alle altre, giocatore concreto, fa gol, assist, riesce a correre tanto. Mi è sempre piaciuto, è un ottimo acquisto.

Una tua grande ex squadra é il Parma. Mateo Pellegrino ti somiglia un po’. È un giocatore già da big?

Ci assomigliamo un po’, ma è anche un po’ stile Hernan Crespo. Prima punta di carattere, la squadra si appoggia e a lui ed è un giocatore sicuramente di grande prospettiva.

Si ringrazia Igor Budan per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.