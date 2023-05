ESCLUSIVA IN − Bordon: «Inter, per ora da 6,5! Onana sicuro. Se parte, con questi due non sbagli»

Bordon, ex portiere dell’Inter dal 1969 al 1983, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it. Si è parlato della stagione dei nerazzurri con l’attesa per la finale di Champions League. Poi da ex grande numero uno, ha detto la sua Onana e sui suoi possibili sostituti

Bordon, l’Inter meno di un mese e mezzo fa era fuori dalla Champions League e si parlava di Simone Inzaghi da esonero. Poi tutto è cambiato. Se lo aspettava e qual è stata, secondo lei, la chiave di questo upgrade nerazzurro?

Non così com’è avvenuto, però, penso che quando ha avuto la possibilità di andare avanti in Champions League questo sia stata la forza per ritrovare la dritta via anche in campionato. Gente come Lautaro Martinez, Nicolò Barella. Tutta la squadra si è ricompattata come giocatori, come gruppo. Quello penso sia stato importante per avere questo cambio di ritmo.

C’è un pizzico di rammarico per non aver lottato quasi mai per lo Scudetto?

Se noi guardiamo la classifica e l’andamento di questo campionato, penso che non solamente l’Inter, ma tutte le inseguitrici del Napoli abbiano avuto dei problemi, chi prima e chi dopo. Tu guardi in casa tua e dici, se avessi fatto le cose come dovevano essere fatte sarebbe stato molto più importante, però, ripeto, ci sono anche le altre. Quest’anno c’è stato un virus che ha colpito tutte le squadre finite dietro al Napoli.

L’Inter ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italia, ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League ed è arrivata in finale a Istanbul. Bordon, che voto dà a questa stagione?

Penso che fino adesso sia altalenante, se parliamo di campionato. Però poi in coppa ha fatto la sua bella figura. Ci sarebbe da toccare il massimo a Istanbul, ma è una partita difficile. Per il resto, se lasciamo la parte campionato, la coppa è ovviamente molto positiva. Voto complessivo diciamo un bel 6,5. Se poi azzeccasse anche la finale, il voto aumenterebbe.

A proposito di Istanbul. Per molti non c’è speranza, il Manchester City è troppo più forte. Lei che dice?

Una finale è sempre una partita difficile per entrambe le squadre. Se guardiamo la forza della rosa, sia tecnica, fisica e tattica, con giocatori che giocano assieme da anni, il City è ovviamente favorito. Ma credo che l’Inter possa giocarsela, ha le sue carte. L’Inter ha dei giocatori di qualità ed esperienza che possono mettere in difficoltà il Manchester City. Gli inglesi giocano in maniera offensiva, l’Inter dovrà essere brava a recuperare palle e ripartire velocemente. Puoi metterli in difficoltà.

La domanda delle domande: Bordon chi farebbe partire dal 1’ tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko?

Dovrebbe essere Lukaku però anche Dzeko quando viene in contro gli si dà la palla e lui sa farla toccare anche ai compagni. Può agevolare gli inserimenti dei centrocampisti. Lukaku è un giocatore che deve avere spazio davanti a sé per esplodere tutta la sua forza. Avere un Lukaku in situazioni dove non parte titolare è un grande vantaggio.

Capitolo portieri: Onana, Handanovic e non solo

Bordon, André Onana sta per terminare la sua prima stagione all’Inter, come la giudica?

Penso che si sia adattato al nostro calcio, ha preso sicurezza dandola a tutta la squadra. Inzaghi lo impiega anche come regista arretrato, tecnicamente è migliorato. Come primo campionato è sicuramente positivo.

Samir Handanovic in finale di Coppa Italia ha dimostrato di essere ancora un grande portiere.

Handanovic è sempre stato un buonissimo portiere. Tutti i portieri vivono momenti negativi, non è stato facile per lui superare certe situazioni di critica. Ma lui ha aiutato alla grande Onana e quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere un grandissimo portiere nonché un grandissimo professionista. È un portiere serio.

Circolano voci di un Onana corteggiato dal Chelsea. In caso di cessione, l’Inter ha pronte come opzioni Guglielmo Vicario, ma si parla anche di Marco Carnesecchi. Tra i due, Bordon, chi preferirebbe?

Vicario ha qualche anno in più e un po’ di esperienza di Serie A in più. Carnesecchi del 2000 lo considero un buon portiere. Sono due buonissimi portieri, l’Inter non sbaglierebbe con nessuno dei due.

Al Mondiale Under 20, stiamo assistendo ad un grande Cesare Casadei. Bordon, l’Inter lo ha lasciato troppo presto?

Avere dei buoni giocatori e lasciarli andare è sempre un pericolo. Io cercherei di seguirli sempre questi giocatori per poi prendere una decisione definitiva.

Si ringrazia Ivano Bordon per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.