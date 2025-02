ESCLUSIVA IN – Boniek: «Zalewski all’Inter migliorerà! Zielinski può fare di più»

Zbigniew (Zibi) Boniek, ex bomber polacco di Roma e Juventus e oggi vicepresidente Uefa, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Una chiacchierata sul duo polacco Zalewski-Zielinski in nerazzurro. Ma anche una battuta sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli.

Un giudizio sul passaggio di Nicola Zalewski dalla Roma all’Inter. L’impatto è stato molto positivo. Boniek, cosa ne pensa di questo nuovo connubio? Gli ultimi mesi a Roma erano stati un po’ complicati.

Penso che la destinazione Inter è una destinazione ottima per Zalewski, perché è un giocatore umile, un ragazzo perbene che sa giocare a calcio molto bene e se intorno a lui sente fiducia potrà ancora fare dei miglioramenti molto importanti. Chiaro che davanti ha Federico Dimarco, ma questa situazione non gli darà sicuramente nessun fastidio perché in una grande squadra come l’Inter troverà anche lui il suo spazio. Il suo debutto è stato molto positivo e forte e questo sicuramente lo faciliterà nel suo processo di ambientamento nella realtà nerazzurra.

Boniek, Simone Inzaghi può essere importante nel suo processo di crescita di Zalewski, anche considerando il sistema tattico che utilizza il tecnico dell’Inter?

Sì, penso che Inzaghi potrà essere un allenatore importante nel suo processo di crescita, perché vedo come si comporta con i giocatori, come li gestisce, come riesce a trovare un giusto dialogo con loro. E questo potrebbe aiutare Nicola.

Un altro suo connazionale è Piotr Zielinski. Boniek che giudizio dà, fin qui, alla stagione dell’ex Napoli?

Si tratta di un giocatore bravissimo dal punto di vista tecnico, ho letto che all’Inter si trova bene (leggi qui le dichiarazioni del polacco, ndr), ma penso che possa fare di più. Spesso quando lo vedo giocare lui si limita a non fare errori, a giocare in maniera un po’ scolastica. Invece, Piotr ha una qualità tale da poter fare la differenza in diverse partite.

Non solo Zalewski e Zielinski, una breve battuta anche sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli: così Boniek

Un’ultima domanda sulla lotta scudetto: sarà bagarre fino alla fine tra Inter o Napoli o secondo lei una delle due presto andrà in fuga?

In teoria l’Inter ha un organico più forte e con più ricambi, però, il Napoli, sai, quando si mette là a lottare per ottenere qualcosa sono coinvolti: società, tifosi, tutta la città. Per questo sarà una bella sfida fino alla fine.

