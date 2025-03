ESCLUSIVA IN – Berenbruch, l’esordio con l’Inter e il futuro! Parla l’agente: «Due obiettivi!»

Berenbruch ha di recente fatto il suo esordio assoluto con la maglia dell’Inter e in Champions League contro il Feyenoord. Inoltre, il centrocampista italiano si sta mettendo in mostra con la maglia della Primavera. Di lui ha parlato l’agente Riccardo Bia in un’intervista esclusiva realizzata dal giornalista di Inter-News.it Sandro Caramazza.

Quanta soddisfazione hai avuto nell’aver visto Thomas esordire martedì in Champions League?

È stata un’emozione incredibile, quasi mi sono commosso! Lui ha una storia particolare, lo seguiamo da tanti anni. Lo abbiamo seguito da tanti anni, preso anche in una categoria dove di solito non si pescano questi ragazzi. Siamo veramente molto felici e contenti di questo suo esordio. Speriamo sia solo l’inizio!

Hai parlato con il ragazzo? Si aspettava che Simone Inzaghi gli potesse dare una chance?

L’ho sentito tardi perché è giusto che prima si godesse la soddisfazione con la sua famiglia, i suoi amici e la sua fidanzata. Da tanto tempo speravamo potesse avere una chance anche perché si allena spesso con la prima squadra, quindi se l’è meritata! Ringraziamo il mister che gli ha dato la possibilità di esordire in una partita importante come un ottavo di finale di Champions League.

Mister Zanchetta importante per la sua crescita?

Il mister gli ha dato tanto, lo stesso vale per Chivu la scorsa stagione. Lui ha sempre riconosciuto il lavoro con tutti gli allenatori che ha avuto nel settore giovanile dell’Inter, lo ha fatto anche pubblicamente.

Berenbruch ha talento! Ma futuro ancora da decifrare

C’è un particolare, una caratteristica che contraddistingue Thomas dagli altri e che ti fa dire: “Questo ragazzo farà strada”?

Tre caratteristiche fondamentali: grande generosità, spirito di sacrificio e umiltà che porta in ogni comportamento e vita quotidiana. Lo stesso vale nelle partite e negli allenamenti. Lo avete visto anche nell’intervista, è molto educato, viene da una famiglia che ha dei valori. Ha sempre grande educazione degli avversari e degli arbitri.

Le qualità di Thomas sono indiscutibili. Secondo te, la prossima, sarà la stagione del grande salto? Avete parlato con la società di questo?

Le qualità gliele riconoscono tutti, è un ragazzo di grande prospettiva. Anche sui social la risposta dopo l’esordio è stata grande. Per quanto riguarda il futuro in questo momento siamo concentrati in questa stagione per raggiungere tutti gli obiettivi con la Prima squadra e la Primavera e cercare di fare più presenze possibili in prima squadra. Poi al termine della stagione parleremo con la società per capire quale sarà il futuro migliore per lui.

Si ringrazia Riccardo Bia per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.