Satriano MVP, Caicedo ‘desaparecido’: il bilancio delle scelte di gennaio

Mentre Martin Satriano conquista la palma di MVP del mese della Ligue 1 (vedi articolo), in casa Inter ci si interroga su che fine abbia fatto Felipe Caicedo. L’ecuadoriano – arrivato per dare manforte all’attacco nerazzurro – ha messo piede in campo giusto qualche minuto nel finale della gara contro il Genoa. Scelta giusta, quella della società?

POLI OPPOSTI – Martin Satriano e Felipe Caicedo sono stati i due poli opposti del mercato degli attaccanti a gennaio in casa Inter. L’uruguaiano ha lasciato la casa madre per andare in prestito al Brest, in Francia, dove l’impatto sulla Ligue 1 è stato importante. Non per niente, il giovane attaccante è stato premiato come il miglior giocatore dello scorso mese nel campionato francese. Nel mentre il suo sostituto per questo finale di stagione, ovvero l’ecuadoriano ex Lazio e Genoa, ha visto il campo per una manciata di minuti nella gara proprio contro i rossoblu a Marassi. Dal suo arrivo, circa due mesi fa, nient’altro (vedi focus).

Satriano e Caicedo, dall’Inter una scelta (doppia) precisa a gennaio

IL BILANCIO DELLE SCELTE – Parlare con il senno di poi, si sa, è sempre facile. Ma qual è il bilancio della scelta dell’Inter su Satriano? Sicuramente non va considerata come totalmente sbagliata. Come quinta punta, un giocatore “esperto” e conosciuto dal tecnico come Felipe Caicedo è sicuramente il profilo giusto. O almeno, avrebbe dovuto esserlo. Ma considerando lo stato della sua carriera in nerazzurro e – più in generale – dell’attacco nerazzurro è lecito porsi più di qualche dubbio. Per quanto riguarda Satriano, lasciarlo partire per sviluppare il pieno potenziale può giovare sicuramente sia alla squadra che al giocatore stesso. Anche se magari, osare e cercare di puntare su di lui avrebbe garantito qualche soluzione in più in un reparto che, al momento, sta facendo non poca fatica…