Questa Marotta League è una ca…a pazzesca!

Che delusione questa Marotta League! Tutta colpa della ventitreesima giornata di Serie A e di quel maledetto Milan-Inter.

L’EPILOGO – Niente, è finita: la Marotta League non c’è più. Game over. Ne danno il triste annunzio tutti i complottisti, i cicisbei e i ciarlatani del web (e della stampa). Domenica nel tardo pomeriggio di un freddo 2 di febbraio, durante un appassionato e tumultuoso derby tra Milan e Inter, si è arrivati ad una conclusione: che la Marotta League è una cagata pazzesca! Come direbbe il buon caro e geniale Paolo Villaggio alias Fantozzi. Non ha più senso di esistere e a smascherare tutta la faccenda ci ha pensato nientepopodimeno che la sala VAR. Niente intervento, nessuna segnalazione, nessun check per fermare il gioco. E adesso cosa succede?

La Marotta League e i frustrati: presto un nuovo rimedio?

TENUTO BOTTA – Milan-Inter è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della fantomatica quanto persuasiva (ahinoi) Marotta League. Un falso mondo che aveva anche tenuto botta in maniera silenziosa ma perseverante davanti a tutti gli errori arbitrali subiti dall’Inter nell’ultimo mese. Dalla finale di Supercoppa (fallo su Asllani) al mani di Baschirotto, passando per il fallo da rigore di Skorupski su Thuram (fischiato fallo all’attaccante) fino alla mossa di karate di Ismajli ai danni di Lautaro Martinez non ravvisata da Feliciani e VAR nell’ultimo Inter-Empoli. Tutto passato in sordina, tutto inghiottito dalla Marotta League.

UN MONDO ADDOSSO – E se questa Marotta League non c’è più ed era tutta una pagliacciata, che succederà ai ciarlatani e a tutti quegli appassionati di retropensiero? Tutto crollato, tutto distrutto: quelle certezze e quelle verità occulte dissipate e disperse solamente per un derby di Milano. Insomma, è una cagata pazzesca.

NON FINISCE QUI – Ma guai a dare per vinti i millantatori e i cicisbei, poiché presto troveranno un ulteriore appiglio per ritrovare nuova linfa. D’altronde, davanti alla frustrazione e all’invidia, un rimedio in un verso o nell’altro verrà sicuramente a galla.