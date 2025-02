La notte dei pensieri e dei… Tricolori: Napoli-Inter prima tappa!

Manca poco, pochissimo, a Napoli-Inter. La prima vera sfida scudetto di questa stagione. Al Maradona passa un primo pezzo di scudetto.

TRIELLO – Napoli-Inter: prima tappa per lo scudetto. Inevitabilmente, saranno tre le squadre che si contenderanno la vittoria finale del campionato 2024-2025: oltre alle due già citate, che tra poche ore si giocheranno lo scontro diretto al Diego Maradona, c’è anche l’Atalanta. La Dea scenderà in campo alle 15 e virtualmente potrebbe trovarsi capolista insieme alla Beneamata prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter. Quella di questa notte è la notte dei pensieri (cantava Michele Zarrillo) e anche dei tricolori (cantano gli amanti del Football). Sì, perché la sfida di domani dirà tantissimo sulla corsa per il trofeo più ambito d’Italia. Una prima importantissima tappa!

Napoli-Inter prima tappa scudetto: peso psicologico enorme!

TAPPE – Per l’Inter la prima tappa verso il suggestivo ventunesimo scudetto è appunto Napoli, che a sua volta sogna il quarto alloro della sua storia. Antonio Conte, specialista di scudetti (quattro in bacheca in Italia), ospita Simone Inzaghi, che il primo lo ha vinto, se non addirittura, stravinto lo scorso anno. Appunto prima tappa, perché a metà marzo ce ne sarà un’altra: ossia quella a Bergamo quando l’Inter andrà ad affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (uno che ancora non ha assaggiato quel trofeo lì) prima della pausa per le nazionali.

PESO PSICOLOGICO – Ma un passo alla volta, una tappa alla volta. Una prima notte dei pensieri e dei tricolori alla volta. Al Maradona non si deciderà nulla dal punto di vista prettamente pratico, proprio perché mancheranno ancora undici giornate. O undici finali come piace a dire agli allenatori. Ma dal punto di vista psicologico Napoli-Inter ad oggi è la madre di tutte le partite. Una prima tappa propedeutica in vista della successiva/e.